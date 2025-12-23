28 दिसंबर से बारिश का दौर : नववर्ष के जश्न पर भीषण ठंड का साया, 27 तक घने कोहरे का यलो अलर्ट

Weather Forecast:देश के कई राज्य घने कोहरे की चपेट में हैं। इससे देश के मैदानी इलाके पहाड़ों से अधिक ठंडे हो चुके हैं। कई इलाकों में दिन के वक्त सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं। यातायात पर कोहरे का भारी असर पड़ रहा है। दृष्यता कम होने से कई सड़क हादसे हो चुके हैं। इधर, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पाले की मार से लोग बेहाल हो चुके हैं। यहां पर कई इलाकों में तापमान माइनस में भी पहुंचने लगा है। झरने और नाले तक जमने लगे हैं। पाले में वाहन रपटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हालांकि पर्वतीय इलाकों में दिन के वक्त गुनगुनी धूप भी खिल रही है, जोकि लोगों को काफी हद तक राहत पहुंचा रही है। इसी बीच आईएमडी ने ताजा रिपोर्ट जारी कर राज्य में 28 दिसंबर से मौसम के करवट बदलने के आसार जताए हैं। आईएमडी के मुताबिक 28-29 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य में इन दो दिनों के दौरान 3500 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात के भी आसार हैं। इससे आने वाले दिनों में राज्य में ठंड चरम पर पहुंच सकती है।