स्कूल में घुसा भालू दरवाजा तोड़ बच्चे को उठा ले गया, खौफनाक मंजर देख सहम उठे लोग, ऐसे बचाई जान

Bear Entered The School:स्कूल में घुसकर एक भालू मासूम छात्र को उठा ले गया। रौंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात उत्तराखंड के चमोली जिले के पोखरी के जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में हुई। आज सुबह प्रार्थना के बाद बच्चे कक्षों में पठन-पाठन में जुटे हुए थे। इसी दौरान जंगल की ओर से एक भालू स्कूल परिसर में घुस आया। जानकारी मिलते ही बच्चों ने कक्षों के दरवाजे भीतर से बंद कर शोर मचाना शुरू कर दिया था। भय के मारे शिक्षक भी कमरों में कैद हो गए थे। उसी दौरान भालू एक कमरे का दरवाजा तोड़ भीतर घुस आया। उसके बाद भालू कक्षा छह में पढ़ने वाले आरव नाम के बच्चे को उठा ले गया। इससे अन्य बच्चों में चीख-पुकार मच गई। आरव पर हमला होते देख बच्चों और शिक्षकों ने हिम्मत दिखाकर भालू का पीछा कर दिया। भालू स्कूल से कुछ ही दूरी पर स्थित झाड़ियों में बच्चे को फेंक जंगल की ओर भाग गया। तब जाकर आरव की जान बच पाई। आरव के शरीर में भालू के नाखूनों के निशान हैं। इस खौफनाक मंजर से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है।