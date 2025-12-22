22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

स्कूल में घुसा भालू दरवाजा तोड़ बच्चे को उठा ले गया, खौफनाक मंजर देख सहम उठे लोग, ऐसे बचाई जान

Bear Entered The School: स्कूल में घुसे भालू के भय से बच्चों ने दरवाजे बंद कर खुद को कमरे में कैद कर लिया। बेखौफ भालू दरवाजा तोड़ भीतर से एक बच्चे को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। भयावह मंजर देख बच्चे और शिक्षक सहम उठे। उन्होंने पीछा किया तो भालू बच्चे को झाड़ियों में छोड़ जंगल की ओर भाग गया।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 22, 2025

In Chamoli, Uttarakhand, a bear entered a school and carried away a child

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Bear Entered The School:स्कूल में घुसकर एक भालू मासूम छात्र को उठा ले गया। रौंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात उत्तराखंड के  चमोली जिले के पोखरी के जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में हुई। आज सुबह प्रार्थना के बाद बच्चे कक्षों में पठन-पाठन में जुटे हुए थे। इसी दौरान जंगल की ओर से एक भालू स्कूल परिसर में घुस आया। जानकारी मिलते ही बच्चों ने कक्षों के दरवाजे भीतर से बंद कर शोर मचाना शुरू कर दिया था। भय के मारे शिक्षक भी कमरों में कैद हो गए थे। उसी दौरान भालू एक कमरे का दरवाजा तोड़ भीतर घुस आया। उसके बाद भालू कक्षा छह में पढ़ने वाले आरव नाम के बच्चे को उठा ले गया। इससे अन्य बच्चों में चीख-पुकार मच गई। आरव पर हमला होते देख बच्चों और शिक्षकों ने हिम्मत दिखाकर भालू का पीछा कर दिया। भालू स्कूल से कुछ ही दूरी पर स्थित झाड़ियों में बच्चे को फेंक जंगल की ओर भाग गया। तब जाकर आरव की जान बच पाई। आरव के शरीर में भालू के नाखूनों के निशान हैं। इस खौफनाक मंजर से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है।

पहले भी किया था हमला

भालू ने चार दिन पहले भी स्कूली बच्चों पर हमला किया था। तब बच्चे सुबह स्कूल आ रहे थे। उसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने बच्चों पर हमला कर दिया था। तब भी बच्चों ने साहस दिखाया था। बच्चों के शोर शराबे के कारण भालू भाग गया था। उस घटना से बच्चे उबरे भी नहीं थे कि आज भालू ने स्कूल में ही दहशत फैला दी। इसके कारण बच्चे काफी सहमे हुए हैं।

ये भी पढ़ें- खुशखबरी : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जनवरी से खुलेगा, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियां तेज

कई जिलों में भालुओं की दहशत

उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में इन दिनों भालुओं की दहशत मची हुई है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा तक हर जगह भालू कहर बनकर टूट रहे हैं। बीते दिनों अल्मोड़ा जिले में भालू ने दो महिलाओं को घायल कर दिया था। राज्य में एक महीने के भीतर भालुओं  हमले की सौ से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जौलीग्रांट में थानो वन रेंज के पर्वतीय क्षेत्रों में भालू के आतंक को देखते हुए वन प्रहरियों के साथ बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही गडूल पंचायत के कमेठ गांव में दो भालुओं ने खेत में घास लेने गई महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 03:45 pm

Published on:

22 Dec 2025 03:40 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / स्कूल में घुसा भालू दरवाजा तोड़ बच्चे को उठा ले गया, खौफनाक मंजर देख सहम उठे लोग, ऐसे बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

महिला को खंभे से बांधकर लात-घूसों और डंडों से पीटा : लोग बनाते रहे वीडियो, पुलिस ने छुड़ाया, मुकदमा दर्ज

A video is going viral from Haridwar showing a woman tied to a pole and being beaten with kicks and punches
देहरादून

खुशखबरी : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जनवरी से खुलेगा, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियां तेज

The Delhi-Dehradun Expressway will be inaugurated in January
देहरादून

क्रिकेटरों की चलती कार में लगी आग, कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू

A fire broke out in a cricketer's car in Dehradun, causing panic.
देहरादून

अगले दो दिन बारिश : राज्य में 27  दिसंबर से फिर करवट लेगा मौसम, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, ठंड करेगी बेहाल

The IMD has issued a forecast of heavy rain and snowfall in Uttarakhand today and tomorrow, leading to severe cold weather
देहरादून

IAS-IPS कॉलोनी में बवाल : बिल्डर ने सोसाइटी अध्यक्ष को पीटा, कार तोड़ी, पीएचक्यू पहुंचा मामला

A case has been registered against the builder in connection with the assault incident at the IAS-IPS ATS colony in Dehradun
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.