खुशखबरी : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जनवरी से खुलेगा, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियां तेज

एआई से बनाई गई एक्सप्रेस-वे की फोटो
Good News:दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर जल्द ही रफ्तार देखने को मिलेगी। इस एक्सप्रेस-वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस समय इस हाईवे के सौंदर्यीकरण के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर इन दिनों 15 दिवसीय ट्रायल रन चल रहा है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के मुताबिक दून में आशारोड़ी से गणेशपुर तक काम लगभग पूरा हो चुका है। डाटकाली में यूटर्न बनाया जा रहा है। यह काम भी 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अगले 10-15 दिन में शेष कार्य पूरे हो जाएंगे। इधर, सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली से देहरादून तक सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे को जनवरी से खोलने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के विधिवत उदघाटन के लिए पीएम मोदी से समय मांगा जा रहा है। उधर, एनएचएआई ने दिल्ली की सीमा में डिवाइडर पर टूटी एंटी ग्लेयर स्क्रीन की जगह नई लगाने का काम शुरू कर दिया है।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का काम चार चरणों में हुआ। इन दिनों एक्सप्रेस-वे पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को भी बदला जा रहा है। बताया जा रहा हैकि दिल्ली से बाहर हाईवे के सौंदर्यीकरण के लिए साइड वॉल पर पेंटिंग और निर्देश बोर्ड लगाने का काम हो रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत अक्षरधाम मंदिर एनएनएच-नौ से लोनी, बागपत, करौंदा सहारनपुर होते हुए देहरादून तक 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे बनाया गया है। इस पर वाहनों के लिए सौ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है। घुमाव वाले स्थानों पर स्पीड 85 तक रहेगी।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को गेम चेंजर भी बताया जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली इस एक्सप्रेस-वे से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। दिल्ली-देहरादून हाईवे के निर्माण पर 12 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। इसकी लंबाई 210 किलो मीटर है। दिल्ली से बागपत तक हाईवे का 31.6 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही खोला जा चुका। हाईवे खुलने के बाद दिल्ली से देहरादून पहुंचने का समय आधा हो जाएगा। लोग ढाई घंटे में आसानी से दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे।
