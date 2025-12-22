22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

खुशखबरी : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जनवरी से खुलेगा, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियां तेज

Good News:दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जनवरी से खुल जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तीन राज्यों को जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उदघाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके लिए उनसे समय मांगा जा रहा है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 22, 2025

The Delhi-Dehradun Expressway will be inaugurated in January

एआई से बनाई गई एक्सप्रेस-वे की फोटो

Good News:दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर जल्द ही रफ्तार देखने को मिलेगी। इस एक्सप्रेस-वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस समय इस हाईवे के सौंदर्यीकरण के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर इन दिनों 15 दिवसीय ट्रायल रन चल रहा है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के मुताबिक दून में आशारोड़ी से गणेशपुर तक काम लगभग पूरा हो चुका है। डाटकाली में यूटर्न बनाया जा रहा है। यह काम भी 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अगले 10-15 दिन में शेष कार्य पूरे हो जाएंगे। इधर, सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली से देहरादून तक सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे को जनवरी से खोलने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के विधिवत उदघाटन के लिए पीएम मोदी से समय मांगा जा रहा है। उधर, एनएचएआई ने दिल्ली की सीमा में डिवाइडर पर टूटी एंटी ग्लेयर स्क्रीन की जगह नई लगाने का काम शुरू कर दिया है।

सौ किमी प्रतिघंटे की रफ्तार निर्धारित

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का काम चार चरणों में हुआ। इन दिनों एक्सप्रेस-वे पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को भी बदला जा रहा है। बताया जा रहा हैकि दिल्ली से बाहर हाईवे के सौंदर्यीकरण के लिए साइड वॉल पर पेंटिंग और निर्देश बोर्ड लगाने का काम हो रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत अक्षरधाम मंदिर एनएनएच-नौ से लोनी, बागपत, करौंदा सहारनपुर होते हुए देहरादून तक 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे बनाया गया है। इस पर वाहनों के लिए सौ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है। घुमाव वाले स्थानों पर स्पीड 85 तक रहेगी।

ये भी पढ़ें- क्रिकेटरों की चलती कार में लगी आग, कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू

ढाई घंटे में पहुंचेंगे दून

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को गेम चेंजर भी बताया जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली इस एक्सप्रेस-वे से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। दिल्ली-देहरादून हाईवे के निर्माण पर 12 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। इसकी लंबाई 210 किलो मीटर है। दिल्ली से बागपत तक हाईवे का 31.6 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही खोला जा चुका। हाईवे खुलने के बाद दिल्ली से देहरादून पहुंचने का समय आधा हो जाएगा। लोग ढाई घंटे में आसानी से दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे।

ये भी पढ़ें- अब दिल्ली मात्र ढाई घंटे दूर : एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू, तीन राज्यों को मिलेगा लाभ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 09:05 am

Published on:

22 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / खुशखबरी : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जनवरी से खुलेगा, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियां तेज

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

क्रिकेटरों की चलती कार में लगी आग, कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू

A fire broke out in a cricketer's car in Dehradun, causing panic.
देहरादून

अगले दो दिन बारिश : राज्य में 27  दिसंबर से फिर करवट लेगा मौसम, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, ठंड करेगी बेहाल

The IMD has issued a forecast of heavy rain and snowfall in Uttarakhand today and tomorrow, leading to severe cold weather
देहरादून

IAS-IPS कॉलोनी में बवाल : बिल्डर ने सोसाइटी अध्यक्ष को पीटा, कार तोड़ी, पीएचक्यू पहुंचा मामला

A case has been registered against the builder in connection with the assault incident at the IAS-IPS ATS colony in Dehradun
देहरादून

प्रेमी जोड़े चलती कार में भिड़े : सड़क पर पथराव, मची अफरा-तफरी,  पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

In Haldwani, Uttarakhand, a couple created a scene in the middle of the road. The girlfriend also threw stones at her boyfriend's car
देहरादून

CM का बड़ा ऐलान…भालू, जंगली सुअर और लंगूरों की होगी नसबंदी, सुरक्षा को लगेंगे सेंसर अलर्ट सिस्टम

In Uttarakhand, centers will be opened in every district for the sterilization of wild animals such as bears, wild boars, and langurs
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.