19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

अब दिल्ली मात्र ढाई घंटे दूर : एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू, तीन राज्यों को मिलेगा लाभ

Delhi-Dehradun Expressway :दिल्ली-यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे पर जल्द ही रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा। इससे दिल्ली का सफर सुहाना और आसान हो जाएगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। नए साल में जनवरी से ये एक्सप्रेस-वे सभी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 19, 2025

Trial runs have begun on the Delhi-Dehradun Expressway.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे नए साल में शुरू हो जाएगा। फोटो सोर्स एआई

Delhi-Dehradun Expressway :गेम चेंजर एक्सप्रेस-वे पर जल्द ही रफ्तार देखने को मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को 10 से 15 दिन में जनता के लिए खोलने की बात कही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस एक्सप्रेस-वे के 12 किमी एलिवेटेड सेक्शन को गुरुवार को ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया था। इस सेक्शन में डाटकाली में सिर्फ यूटर्न का काम 10 फीसदी शेष है। इस सेक्शन का काम 15 दिन के भीतर पूरा होने की संभावना है। एक्सप्रेस-वे चार सेक्शन में तैयार हुआ है। चौथा सेक्शन गणेशपुर से आशारोड़ी तक है। 21 किमी लंबे इस सेक्शन का 12 किमी लंबा हिस्सा एलिवेटेड है। वहीं, डाटकाली में 340 मीटर लंबी टनल भी बनाई गई है। चौथे सेक्शन का काम पूरा हो गया है। डाटकाली में मंदिर के लिए यूटर्न बनाया जा रहा है। इसका काम भी करीब-करीब पूरा हो चुका है। अब केवल दस प्रतिशत ही काम बचा हुआ है, जिसमें अगले 15 दिन के भीतर काम पूरा करने का एनएचएआई के अधिकारी दावा कर रहे हैं। एलिवेटेड सेक्शन को ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया। इसकी सभी छह लेन पर ट्रैफिक दौड़ने लगा है। इस एक्सप्रेस-वे का लाभ दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को मिलेगा।

जनवरी से फर्राटा भरेंगे वाहन

देहरादून से दिल्ली की दूरी करीब 210 किमी है। वर्तमान में दून से दिल्ली पहुंचने में पांच से छह घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेस-वे शुरू होने के बाद देहरादून से मात्र ढाई घंटे के भीतर लोग आसानी से दिल्ली पहुंच सकेंगे। इस एक्सप्रेस-वे पर राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार किया गया है। सुहाने सफर के दौरान यात्री तमाम जंगली जानवरों को करीब से निहारने के साथ ही खूबसूरत वादियों का भी आनंद उठा सकेंगे। इस एक्सप्रेस-वे को तीन राज्यों के लिए गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुछ ही दिन के बाद जनवरी में ये एक्सप्रेस-वे सभी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें-हाईकोर्ट पहुंची जागेश्वर मंदिर समिति की अव्यवस्थाएं, कई गंभीर बिंदुओं के साथ PIL दाखिल

ऐसे बढ़ी परियोजना

दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे कई मायनों में खास है। करीब 13 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना का पहला सेक्शन अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरल से सहारनपुर बाईपास, तीसरा सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर और चौथा गणेशपुर से आशारोड़ी है।इधर, एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के मुताबिक देहरादून में आशारोड़ी से गणेशपुर तक काम लगभग पूरा है। डाटकाली में यूटर्न बनाया जा रहा है। यह काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अगले 15 दिन में शेष कार्य पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड सेक्शन ट्रायल के लिए खोल दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Dec 2025 08:12 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अब दिल्ली मात्र ढाई घंटे दूर : एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू, तीन राज्यों को मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

आग,  धुआं और बचाओ-बचाओ की चीखें…चलती बस में भीषण अग्निकांड, बाल-बाल बचे 45 लोग

45 people, including 40 students from Tamil Nadu, narrowly escaped a fire that broke out in a moving bus in Dehradun.
देहरादून

हाईकोर्ट पहुंची जागेश्वर मंदिर समिति की अव्यवस्थाएं, कई गंभीर बिंदुओं के साथ PIL दाखिल

A PIL has been filed in the High Court regarding the mismanagement of the Jageshwar temple management committee
देहरादून

सावधान! प्रदूषण के साथ घातक बैक्टीरिया कर रहा हमला : नाक बंद, साइनस में सूजन, करानी पड़ रही सर्जरी

Amidst rising pollution, deadly bacteria are attacking young people
देहरादून

9 साल जेल, टूटी जिंदगी और अब इंसाफ : पत्नी की हत्या में पति बेगुनाह, आईओ पर होगी कार्रवाई

In Dehradun, a court has ordered the acquittal of a husband who had been in jail for nine years on charges of murdering his wife
देहरादून

सर्दियों में घूमने का बना रहे प्लान? ऋषिकेश के इन 5 जगहों पर जरूर जाएं आप, सफर रहेगा यादगार

ऋषिकेश के इन 5 जगहों पर जरूर जाएं आप
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.