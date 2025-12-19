अब दिल्ली मात्र ढाई घंटे दूर : एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू, तीन राज्यों को मिलेगा लाभ

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे नए साल में शुरू हो जाएगा। फोटो सोर्स एआई
Delhi-Dehradun Expressway :गेम चेंजर एक्सप्रेस-वे पर जल्द ही रफ्तार देखने को मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को 10 से 15 दिन में जनता के लिए खोलने की बात कही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस एक्सप्रेस-वे के 12 किमी एलिवेटेड सेक्शन को गुरुवार को ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया था। इस सेक्शन में डाटकाली में सिर्फ यूटर्न का काम 10 फीसदी शेष है। इस सेक्शन का काम 15 दिन के भीतर पूरा होने की संभावना है। एक्सप्रेस-वे चार सेक्शन में तैयार हुआ है। चौथा सेक्शन गणेशपुर से आशारोड़ी तक है। 21 किमी लंबे इस सेक्शन का 12 किमी लंबा हिस्सा एलिवेटेड है। वहीं, डाटकाली में 340 मीटर लंबी टनल भी बनाई गई है। चौथे सेक्शन का काम पूरा हो गया है। डाटकाली में मंदिर के लिए यूटर्न बनाया जा रहा है। इसका काम भी करीब-करीब पूरा हो चुका है। अब केवल दस प्रतिशत ही काम बचा हुआ है, जिसमें अगले 15 दिन के भीतर काम पूरा करने का एनएचएआई के अधिकारी दावा कर रहे हैं। एलिवेटेड सेक्शन को ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया। इसकी सभी छह लेन पर ट्रैफिक दौड़ने लगा है। इस एक्सप्रेस-वे का लाभ दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को मिलेगा।
देहरादून से दिल्ली की दूरी करीब 210 किमी है। वर्तमान में दून से दिल्ली पहुंचने में पांच से छह घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेस-वे शुरू होने के बाद देहरादून से मात्र ढाई घंटे के भीतर लोग आसानी से दिल्ली पहुंच सकेंगे। इस एक्सप्रेस-वे पर राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार किया गया है। सुहाने सफर के दौरान यात्री तमाम जंगली जानवरों को करीब से निहारने के साथ ही खूबसूरत वादियों का भी आनंद उठा सकेंगे। इस एक्सप्रेस-वे को तीन राज्यों के लिए गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुछ ही दिन के बाद जनवरी में ये एक्सप्रेस-वे सभी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।
दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे कई मायनों में खास है। करीब 13 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना का पहला सेक्शन अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरल से सहारनपुर बाईपास, तीसरा सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर और चौथा गणेशपुर से आशारोड़ी है।इधर, एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के मुताबिक देहरादून में आशारोड़ी से गणेशपुर तक काम लगभग पूरा है। डाटकाली में यूटर्न बनाया जा रहा है। यह काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अगले 15 दिन में शेष कार्य पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड सेक्शन ट्रायल के लिए खोल दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग