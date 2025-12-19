19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

आग,  धुआं और बचाओ-बचाओ की चीखें…चलती बस में भीषण अग्निकांड, बाल-बाल बचे 45 लोग

Massive Fire:चलती बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। आग लगने से बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद बस सवार 40 छात्र-छात्राओं और पांच अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। छात्रों के बैग और अन्य सामान जलकर खाक हो गए।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 19, 2025

45 people, including 40 students from Tamil Nadu, narrowly escaped a fire that broke out in a moving bus in Dehradun.

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Massive Fire:चलती बस आग का गोला बन गई। इससे लोगों में हड़कंप मच गया था। ये हादसा देहरादून में गुरुवार दोपहर को हुआ। तमिलनाडु के 40 छात्र-छात्राओं को भारत भ्रमण पर लेकर निकली चलती बस में अचानक आग लग गई थी। गुरुवार को एक बस शिमला बाईपास स्थित सेंट ज्यूड चौक के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक उसमें से धुंए का गुबार उठने लगा था। इससे बस में सवार छात्र-छात्राओं में चीख-पुकार मच गई। बस के भीतर अफरा-तफरी फैल गई थी। एक मिनट के भीतर ही बस सवार 40 छात्रों सिहत 45 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। देखते ही देखते बस से आग की भयानक लपटें उठने लगी थी। इसी दौरान सीपीयू निरीक्षक नरेश कुमार भौर्याल पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद दमकल के दो वाहनों ने पानी की बौछारें शुरू कर आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कॉलेज छात्रों की उम्मीदों को देहरादून में बड़ा झटका लगा। गुरुवार दोपहर बस में आग लगी तो बस के केबिन में रखे छात्रों के बैग जल गए। बैग में छात्रों के कपड़े और दैनिक उपयोग का सामान था। सभी छात्रों ने हादसे के बाद अपने परिजनों को सकुशल होने की जानकारी दी।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग

देहरादून में चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया था। हालांकि बस सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। आरटीओ डॉ. अनीता चमोला के मुताबिक आरआई हरीश बिष्ट और अरविंद यादव की ओर से मौके पर बस का निरीक्षण किया गया। बताया कि बस का परमिट, फिटनेस और बीमा सभी दस्तावेज वैध हैं। प्रथम दृष्टया बस में शॉर्ट-सर्किंट से आग लगना प्रतीत होता है। बस में फायर उपकरण भी थे और यह नई बस थी, जो इसी साल मार्च में पंजीकृत हुई थी।

ये भी पढ़ें- अब दिल्ली मात्र ढाई घंटे दूर : एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू, तीन राज्यों को मिलेगा लाभ

दूसरी बस से भेजे यात्री

चलती बस में आग में छात्रों का सारा सामान भी जल गया था। दमकल के दो वाहनों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। सीपीयू निरीक्षक नरेश कुमार के मुताबिक अधिकांश छात्रों के सामान के बैग जल गए। छात्रों को यहां से ले जाने के लिए ट्रैवल एजेंसी की दूसरी बस मुजफ्फरनगर से देहरादून पहुंची। उसमें सवार होकर छात्र एफआरआई परिसर पहुंचे। एफआरआई में छात्रों को एक कार्यक्रम में शामिल होना था। छात्रों को यहां से मनाली जाना है। इनका बैगों में रखा सारा सामान जल जाने के कारण आगे दौरा पूरा होने की उम्मीद कम बची है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Dec 2025 08:54 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / आग,  धुआं और बचाओ-बचाओ की चीखें…चलती बस में भीषण अग्निकांड, बाल-बाल बचे 45 लोग

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

अब दिल्ली मात्र ढाई घंटे दूर : एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू, तीन राज्यों को मिलेगा लाभ

Trial runs have begun on the Delhi-Dehradun Expressway.
देहरादून

हाईकोर्ट पहुंची जागेश्वर मंदिर समिति की अव्यवस्थाएं, कई गंभीर बिंदुओं के साथ PIL दाखिल

A PIL has been filed in the High Court regarding the mismanagement of the Jageshwar temple management committee
देहरादून

सावधान! प्रदूषण के साथ घातक बैक्टीरिया कर रहा हमला : नाक बंद, साइनस में सूजन, करानी पड़ रही सर्जरी

Amidst rising pollution, deadly bacteria are attacking young people
देहरादून

9 साल जेल, टूटी जिंदगी और अब इंसाफ : पत्नी की हत्या में पति बेगुनाह, आईओ पर होगी कार्रवाई

In Dehradun, a court has ordered the acquittal of a husband who had been in jail for nine years on charges of murdering his wife
देहरादून

सर्दियों में घूमने का बना रहे प्लान? ऋषिकेश के इन 5 जगहों पर जरूर जाएं आप, सफर रहेगा यादगार

ऋषिकेश के इन 5 जगहों पर जरूर जाएं आप
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.