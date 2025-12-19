आग,  धुआं और बचाओ-बचाओ की चीखें…चलती बस में भीषण अग्निकांड, बाल-बाल बचे 45 लोग

Massive Fire:चलती बस आग का गोला बन गई। इससे लोगों में हड़कंप मच गया था। ये हादसा देहरादून में गुरुवार दोपहर को हुआ। तमिलनाडु के 40 छात्र-छात्राओं को भारत भ्रमण पर लेकर निकली चलती बस में अचानक आग लग गई थी। गुरुवार को एक बस शिमला बाईपास स्थित सेंट ज्यूड चौक के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक उसमें से धुंए का गुबार उठने लगा था। इससे बस में सवार छात्र-छात्राओं में चीख-पुकार मच गई। बस के भीतर अफरा-तफरी फैल गई थी। एक मिनट के भीतर ही बस सवार 40 छात्रों सिहत 45 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। देखते ही देखते बस से आग की भयानक लपटें उठने लगी थी। इसी दौरान सीपीयू निरीक्षक नरेश कुमार भौर्याल पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद दमकल के दो वाहनों ने पानी की बौछारें शुरू कर आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कॉलेज छात्रों की उम्मीदों को देहरादून में बड़ा झटका लगा। गुरुवार दोपहर बस में आग लगी तो बस के केबिन में रखे छात्रों के बैग जल गए। बैग में छात्रों के कपड़े और दैनिक उपयोग का सामान था। सभी छात्रों ने हादसे के बाद अपने परिजनों को सकुशल होने की जानकारी दी।