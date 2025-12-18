सर्दियों में घूमने का बना रहे प्लान? ऋषिकेश के इन 5 जगहों पर जरूर जाएं आप, सफर रहेगा यादगार

ऋषिकेश के इन 5 जगहों पर जरूर जाएं आप
Top 5 places to visit in Rishikesh: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में ज्यादातर लोग पहाड़ो की तरफ या किसी सांत जगहों पर छुट्टियां बिताने का सोच रहे होते हैं। लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां वे कुछ समय शांती के साथ बिता सकें। लोग ऐसी जगहों की तलाश में हैं, जहां उन्हें कुछ समय के लिए सुकून मिल सके। सुकून नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले ऋषिकेश घूमने का प्लान होता है। सर्दियों के मौसम में यहां पर्यटकों का जमावड़ा लग जाता है।
उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों में बसा ये शहर प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने पार्टनर, फैमली और दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही प्लेस के बारे में बताएंगे, जहां आप अपनी छुट्टियां शांती और सुकून के साथ बिता सकते हैं।
काणाताल में नेचर का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। यहां आप कैम्पिंग का आनंद ले सकते हैं। यह समुद्र तल से करीब 8,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है, जिसके कारण यहां ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर आप यहां जायेंगे, तो आपको एक अलग तरह का सुकून मिलेगा, जो कहीं और शायद ही आप प पाएं।
ऋषिकेश नीलकंठ मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहां राज्य के हर एक कोने से लोग पहुंचते हैं। नीलकंठ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार, .यहीं पर भगवान शिव ने विष पिया था।
टेशन लेने की जरूरत नहीं है, ऋषिकेश में भी आपको गोवा बीच मिल जाएगा, जहां आप अपने पार्टनर के साथ गोवा वाली फिल भी ले सकते हैं। राम झूला के पास गंगा किनारे पर बसा गोवा बीच लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है, जहां आप घूम सकते हैं।
ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा मोहन चट्टी एक गांव है। यहां आपको शांती का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। हरी-भरी हरियाली और हिमालय की तलहटी पर बसा यह गांव रोमांच के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के बेस्ट जगह है।
शांती और रोमांच से भरा यह स्थान ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर है। हरे-भरे शिवालिक पहाड़ों से घिरा शिवपुरी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्वों के साथ रोमांच से भरा हुआ है।
