सर्दियों में घूमने का बना रहे प्लान? ऋषिकेश के इन 5 जगहों पर जरूर जाएं आप, सफर रहेगा यादगार

Top 5 places to visit in Rishikesh: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में ज्यादातर लोग पहाड़ो की तरफ या किसी सांत जगहों पर छुट्टियां बिताने का सोच रहे होते हैं। लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां वे कुछ समय शांती के साथ बिता सकें। लोग ऐसी जगहों की तलाश में हैं, जहां उन्हें कुछ समय के लिए सुकून मिल सके। सुकून नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले ऋषिकेश घूमने का प्लान होता है। सर्दियों के मौसम में यहां पर्यटकों का जमावड़ा लग जाता है।