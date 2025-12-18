पत्नी के 72 टुकड़े कर 56 दिन तक डीप फ्रीजर में छिपाए, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी पति की उम्रकैद 

Anupama Murder Case:चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में पति राजेश गुलाटी की हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने साल 1999 में अनुपमा से प्रेम विवाह किया था। राजेश गुलाटी ने 17 अक्तूबर 2010 को पत्नी अनुपमा की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने बाजार से कटर खरीदकर उसके शव के 72 टुकड़े कर उन्हें काली पन्नियों में पैक कर डीप फ्रीजर में रख दिया था, ताकि दुर्गंध न उठे। अनुपमा का भाई 12 दिसंबर को दिल्ली से देहरादून पहुंचा तो फ्रीज में शव के टुकड़े देख उसके होश फाख्ता हो गए थे। भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजेश गुलाटी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर देहरादून कोर्ट ने 2017 में राजेश गुलाटी को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध करार दिया था। दोषी राजेश गुलाटी ने देहरादून कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राजेश गुलाटी की अपील खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।