Yellow Alert : अगले तीन दिन घना कोहरा-शीत दिवस करेंगे बेहाल, 20-21 को ठिठुराएगी बारिश और बर्फबारी

उत्तराखंड में कल से अत्यंत कोहरा-शीत दिवस का येलो अलर्ट है
Cold Weather Alert :मौसम करवट ले चुका है। पश्चिमी विक्षोभ भी धीरे-धीरे एक्टिव हो रहा है। हालांकि इन दिनों उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य में यूएस नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा गलन बढ़ा रहा है। इससे मैदानी इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। दिन में धूप भी बेअसर दिख रही है। इधर, राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर चम्पावत और अल्मोड़ा आदि पर्वतीय जिलों में सुबह के वक्त जमकर पाला गिर रहा है। सुबह खेत पाले की सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में भीषण ठंड से जन-जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। इधर, आईएमडी ने आज से 21 दिसंबर तक के लिए भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर 20 और 21 दिसंबर को हल्की बारिश और 35 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात की भी संभावना है। इससे राज्य में आने वाले दिनों में ठंड में तगड़ी बढ़ोत्तरी के आसार हैं। हाड़तोड़ ठंड से लोग ठिठुर उठेंगे।
आईएमडी के मुताबिक कल यानी 18 दिसंबर को उत्तराखंड के हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में अति घना कोहरा छाने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक कल यूएस नगर जिले में कहीं-कहीं शीत दिवस की भी संभावना है। इससे ठंड में काफी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। इसके अलावा 19 और 20 दिसंबर को हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना है।
आईएमडी ने आज से 20 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक कोहरा छाने से विजिविलिटी बेहद कम हो सकती है। इससे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। कहीं-कहीं पर यातायात टकराव की भी स्थिति बन सकती है। कम दृष्यता के चलते हवाई सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। सर्द हवाएं चलने से शिशुओं, कमजोर लोगों और गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो सकती है। लिहाजा आईएमडी ने लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है
