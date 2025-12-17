17 दिसंबर 2025,

बुधवार

देहरादून

कोहरे का कहर : खड़े ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत, सड़क पर बिछ गए शरीर के टुकड़े

Major Accident Due To Fog : कोहरे के कारण एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में कार सवार चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क पर शवों के बिखरे टुकड़े और फैला हुआ खून देख लोगों की रूह कांप उठी। हादसा इतना भीषण था कि रात में केवल दो ही मृतकों की शिनाख्त हो पाई थी।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 17, 2025

A speeding car collided with a parked truck in Rishikesh, resulting in the tragic death of four people

ऋषिकेश में खड़े ट्रक से टकराई कार के परखच्चे उड़ गए

Major Accident Due To Fog : कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। दिल दहला देने वाला ये हादसा उत्तराखंड के ऋषिकेश में मंगलवार रात करीब पौने ग्यारह बजे हुआ। यहां हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के शवों के मांस के टुकड़े सड़क पर बिछ गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को क्रेन से काटकर ट्रक से अलग किया गया। इसके बाद हादसे में चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई। कार हादसे में मरने वाले दो ही लोगों की शिनाख्त हो पाई। मृतकों में धीरज जायसवाल (30) पुत्र दीनबंधु जायसवाल निवासी चंद्रेश्वर नगर दुर्गा मंदिर रोड ऋषिकेश और हरिओम (22) पुत्र अरविंद कुमार निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश के रूप में हुई। शव क्षत-विक्षत हो जाने के कारण दो मृतकों की देर रात तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी।

जानवर बचाने के फेर में हुआ हादसा

ऋषिकेश में कोहरे के बीच कार मौत बनकर दौड़ी। इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला है कि सड़क पर खड़े एक जानवर को बचाने के लिए कार चालक ने गाड़ी मोड़ी। कोहरे और रफ्तार के चलते कार बेकाबू होकर आगे खड़े ट्रक में घुस गई। कोतवाल केसी भट्ट के मुताबिक, कार नम्बर के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान सोनू कुमार निवासी चंदेश्वर मार्ग, ऋषिकेश के रूप में हुई। सोनू को फोन किया गया पर देर रात तक उसका फोन नहीं उठा।

शरीर के टुकड़े-टुकड़े हुए

ऋषिकेश हादसा स्थल पहुंचे लोगों की रूह कांप उठी। रेलवे फाटक के पास भयावह हादसा हुआ। कोहरे के बीच सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की छत क्षतिग्रस्त होकर अलग हो गई थी। इस हादसे में जान गंवाने वाले कार सवार चार लोगों के शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखरे हुए थे और सड़क खून से लाल हो गई थी। इस हादसे में जान गंवाने वाले दो लोग चंद्रेश्वरनगर और गुमानीवाला के रहने वाले थे।पुलिस ने क्षत-विक्षत चार शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि कार ट्रक के नीचे बुरी तरह फंसी हुई थी।

Updated on:

17 Dec 2025 07:45 am

Published on:

17 Dec 2025 07:37 am

