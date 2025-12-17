कोहरे का कहर : खड़े ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत, सड़क पर बिछ गए शरीर के टुकड़े

Major Accident Due To Fog : कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। दिल दहला देने वाला ये हादसा उत्तराखंड के ऋषिकेश में मंगलवार रात करीब पौने ग्यारह बजे हुआ। यहां हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के शवों के मांस के टुकड़े सड़क पर बिछ गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को क्रेन से काटकर ट्रक से अलग किया गया। इसके बाद हादसे में चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई। कार हादसे में मरने वाले दो ही लोगों की शिनाख्त हो पाई। मृतकों में धीरज जायसवाल (30) पुत्र दीनबंधु जायसवाल निवासी चंद्रेश्वर नगर दुर्गा मंदिर रोड ऋषिकेश और हरिओम (22) पुत्र अरविंद कुमार निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश के रूप में हुई। शव क्षत-विक्षत हो जाने के कारण दो मृतकों की देर रात तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी।