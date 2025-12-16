दिल्ली-यूपी के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, पांच घायल, तीन गंभीर, परिजनों में हड़कंप मचा

Tehri Accident:दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड के टिहरी घूमने आए पर्यटकों की कार खाई में समा गई। पुलिस के मुताबिक, पांच पर्यटक ब्रेजा कार का नंबर डीएल 2सीबीएफ 4668 में सवार होकर वीकेंड पर ऋषिकेश घूमने पहुंचे हुए थे। उसके बाद उन्होंने टिहरी जाने का प्लान बनाया। टिहरी की मुनिकीरेती पुलिस के मुताबिक, हादसा टिहरी गढ़वाल के गुल्लर पुल से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को जाने वाले रास्ते के पास हुआ। पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर रात करीब 12:30 बजे खाई में समा गई थी। वाहन गिरने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए मौके की ओर दौड़ पड़े थे। उन्होंने घटना की सूचना डायल 112 के जरिए पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू कर दिया था। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया। तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दो की हालत सामान्य है। घटना से पर्यटकों के परिजनों में भी हड़कंप मचा हुआ है।