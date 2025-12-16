16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

देहरादून

दिल्ली-यूपी के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, पांच घायल, तीन गंभीर, परिजनों में हड़कंप मचा

Tehri Accident:यूपी और दिल्ली से उत्तराखंड घूमने आए पर्यटकों की कार गहरी खाई में समा गई। इस हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं, उनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। घटना से उनके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है।

Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 16, 2025

Five tourists from Delhi and Uttar Pradesh were injured in the Tehri accident

टिहरी हादसे में घायल पर्यटकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

Tehri Accident:दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड के टिहरी घूमने आए पर्यटकों की कार खाई में समा गई। पुलिस के मुताबिक, पांच पर्यटक ब्रेजा कार का नंबर डीएल 2सीबीएफ 4668 में सवार होकर वीकेंड पर ऋषिकेश घूमने पहुंचे हुए थे। उसके बाद उन्होंने टिहरी जाने का प्लान बनाया। टिहरी की मुनिकीरेती पुलिस के मुताबिक, हादसा टिहरी गढ़वाल के गुल्लर पुल से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को जाने वाले रास्ते के पास हुआ। पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर रात करीब 12:30 बजे खाई में समा गई थी। वाहन गिरने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए मौके की ओर दौड़ पड़े थे। उन्होंने घटना की सूचना डायल 112 के जरिए पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू कर दिया था। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया। तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दो की हालत सामान्य है। घटना से पर्यटकों के परिजनों में भी हड़कंप मचा हुआ है।

हादसे में ये हुए घायल

टिहरी हादसे में दिल्ली और यूपी निवासी पांच पर्यटक घायल हुए हैं। घायलों में चालक रोहित राघव पुत्र ओम राघव निवासी ककड़डूमा दिल्ली, भाष्कर कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी साहिबाबाद दिल्ली, आशीष पुत्र श्यामू निवासी गाजियाबाद, विकास कुमार निवासी साहिबाबाद, सोहिल निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। चालक ने पुलिस को बताया कि उसे पर्वतीय इलाकों मे वाहन चलाने का  अनुभव नहीं है। वह पहली बार पहाड़ों पर वाहन चला रहा था। इसी के चलते हादसा हुआ है।

ये भी पढ़ें- मेरी बेटी गाजी अब्बास को नहीं जानती, पुलिस ने रची रेप की फर्जी कहानी… कोर्ट में महिला के बयान से पलट गया मामला

Updated on:

16 Dec 2025 09:15 am

Published on:

16 Dec 2025 09:14 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / दिल्ली-यूपी के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, पांच घायल, तीन गंभीर, परिजनों में हड़कंप मचा

