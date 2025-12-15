देवभूमि से विकसित भारत का संदेश: 47वें जनसंपर्क सम्मेलन में सीएम धामी का विजन, PR सिस्टम को बताया अहम

इस अवसर पर PRSI द्वारा अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी को सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, स्वामी चिदानंद मुनि, PRSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत पाठक, देहरादून चैप्टर अध्यक्ष श्री रवि बिजारनिया सहित देश-विदेश के जनसंपर्क विशेषज्ञ और संचार पेशेवर उपस्थित रहे।