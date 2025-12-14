चोरों ने डीएम दफ्तर में लगा दी सेंध, ढाई माह बाद दर्ज हुआ मुकदमा, आम जनता हैरान

Theft At DM's Office:चोरों ने धावा बोलते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में सेंध लगा डाली। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। डीएम कार्यालय के ड्यूटी प्रभारी प्लाटून कमांडर राजेंद्र थपलियाल ने इस मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी है। थपलियाल के मुताबिक बीते 29 सितंबर को डीएम कार्यालय कचहरी परिसर में पीछे की तरफ एसी के तार रात के समय चोरों ने पार कर लिए थे। डीएम कार्यालय परिसर में चोरी की घटना का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल यह उठ रहा है कि जब अफसरों को चोरी होने की तिथि के बारे में जानकारी दी थी तब तत्काल ही केस क्यों नहीं दर्ज कराया गया। ढाई महीने के बाद मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अफसरों की नींद क्यों टूटी है। शहर कोतवाली प्रभारी प्रदीप पंत के मुताबिक तहरीर मिलते ही केस दर्ज कर लिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द चोरी का खुलासा किया जाएगा। इसके लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। साथ ही मुखबिर तंत्र भी सक्रिय कर दिया गया है।