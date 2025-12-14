थल सेना प्रमुख बोले… फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने पर चल रहा जोर, युवा अफसरों संग लगाए पुश-अप्स

इंडियन मिलिटरी एकेडमी (आईएमए) में पासिंग आउट परेड के दोरान जनरल द्विवेदी ने युवा अफसरों में जोश भर दिया। 61 वर्षीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवा जोश का परिचय देते हुए न केवल नए कमीशन प्राप्त करने वाले अफसरों के साथ 20 पुश-अप लगाए, बल्कि बेहद अनौपचारिक तरीके से उनसे मुलाकात भी की। 61 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और जोश देखकर हर कोई दंग रह गया। जनरल का ये अंदाज रंगरूटों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। सेना में नए कमीशन अफसरों के पास जब देश का सबसे वरिष्ठ अफसर इस तरह पहुंचा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीपिंग सेरेमनी के बाद सेना प्रमुख सीधे मैदान में पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ नए अफसरों के साथ बातचीत की, बल्कि उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। सबसे खास पल वह रहा जब सेना प्रमुख ने युवा अफसरों के साथ पुश-अप्स लगाए।