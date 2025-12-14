थल सेना प्रमुख बोले… फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने पर चल रहा जोर, युवा अफसरों संग लगाए पुश-अप्स

थल सेना प्रमुख ने आईएमए की पासिंग आउट परेड के दौरान युवा अफसरों को संबोधित किया
General Upendra Dwivedi's Latest Statement:भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने आईएमए में शनिवार को पीओपी के बाद युवा अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारी ऐसे समय में सेना में प्रवेश कर रहे हैं, जब सुरक्षा चुनौतियां जटिल, बहुआयामी और तेजी से बदलने वाली हैं। कहा कि भविष्य के युद्ध, जमीन से ज्यादा तकनीकी रूप से लड़े जाएंगे। कहा कि आज का वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य लगातार अस्थिरता से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते युद्ध के स्वरूप ने सेना के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे माहौल में अधिकारियों को केवल पारंपरिक युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि तेजी से निर्णय लेने, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और सीमित संसाधनों में नेतृत्व क्षमता भी विकसित करनी होगी।
इंडियन मिलिटरी एकेडमी (आईएमए) में पासिंग आउट परेड के दोरान जनरल द्विवेदी ने युवा अफसरों में जोश भर दिया। 61 वर्षीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवा जोश का परिचय देते हुए न केवल नए कमीशन प्राप्त करने वाले अफसरों के साथ 20 पुश-अप लगाए, बल्कि बेहद अनौपचारिक तरीके से उनसे मुलाकात भी की। 61 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और जोश देखकर हर कोई दंग रह गया। जनरल का ये अंदाज रंगरूटों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। सेना में नए कमीशन अफसरों के पास जब देश का सबसे वरिष्ठ अफसर इस तरह पहुंचा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीपिंग सेरेमनी के बाद सेना प्रमुख सीधे मैदान में पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ नए अफसरों के साथ बातचीत की, बल्कि उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। सबसे खास पल वह रहा जब सेना प्रमुख ने युवा अफसरों के साथ पुश-अप्स लगाए।
भारतीय सेना को शनिवार को 491 युवा सैन्य अफसर मिल गए। भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से पासआउट इन अफसरों में देश की आन, बान और शान की रक्षा के लिए मर मिटने का जज्बा दिखा। पासिंग आउट परेड की सलामी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली। इस दौरान 14 मित्र देशों के 34 अफसर भी पासआउट हुए, जो अपने-अपने देश की सेनाओं में सेवाएं देंगे। देहरादून स्थित आईएमए में चेटवुड बिल्डिंग के सामने सुबह 8.57 बजे मार्कर्स कॉल के साथ पासिंग आउट परेड (पीओपी) शुरू हुई। इसके बाद परेड कमांडर अंकित चौधरी के नेतृत्व में कैडेट्स ने कदमताल की। यहां आईएमए के डिप्टी कमांडेंट आलोक नरेश और कमांडेंट ले. जनरल नागेंद्र सिंह ने परेड मैदान में पहुंचकर सलामी ली।
