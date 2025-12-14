14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

थल सेना प्रमुख बोले… फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने पर चल रहा जोर, युवा अफसरों संग लगाए पुश-अप्स

General Upendra Dwivedi's Latest Statement:थल सेना प्रमुख जनरल उप्रेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमारी सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा है कि युद्धों के बदलते स्वरूपों को देखते हुए हमारी सेना को फ्यूचर रेडी फोर्स में बदलने का समय है। ऐसे हालात में युवा सैन्य अधिकारियों की भूमिका काफी बढ़ जाती है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 14, 2025

During the passing out parade at the Indian Military Academy (IMA), Army Chief General Upendra Dwivedi said that the Indian Army is focusing on creating a future-ready force

थल सेना प्रमुख ने आईएमए की पासिंग आउट परेड के दौरान युवा अफसरों को संबोधित किया

General Upendra Dwivedi's Latest Statement:भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने आईएमए में शनिवार को पीओपी के बाद युवा अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारी ऐसे समय में सेना में प्रवेश कर रहे हैं, जब सुरक्षा चुनौतियां जटिल, बहुआयामी और तेजी से बदलने वाली हैं। कहा कि भविष्य के युद्ध, जमीन से ज्यादा तकनीकी रूप से लड़े जाएंगे। कहा कि आज का वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य लगातार अस्थिरता से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते युद्ध के स्वरूप ने सेना के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे माहौल में अधिकारियों को केवल पारंपरिक युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि तेजी से निर्णय लेने, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और सीमित संसाधनों में नेतृत्व क्षमता भी विकसित करनी होगी।

61 साल के जनरल ने लगाए पुश-अप

इंडियन मिलिटरी एकेडमी (आईएमए) में पासिंग आउट परेड के दोरान जनरल द्विवेदी ने युवा अफसरों में जोश भर दिया। 61 वर्षीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवा जोश का परिचय देते हुए न केवल नए कमीशन प्राप्त करने वाले अफसरों के साथ 20 पुश-अप लगाए, बल्कि बेहद अनौपचारिक तरीके से उनसे मुलाकात भी की। 61 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और जोश देखकर हर कोई दंग रह गया। जनरल का ये अंदाज रंगरूटों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। सेना में नए कमीशन अफसरों के पास जब देश का सबसे वरिष्ठ अफसर इस तरह पहुंचा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीपिंग सेरेमनी के बाद सेना प्रमुख सीधे मैदान में पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ नए अफसरों के साथ बातचीत की, बल्कि उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। सबसे खास पल वह रहा जब सेना प्रमुख ने युवा अफसरों के साथ पुश-अप्स लगाए।

ये भी पढ़ें- 1649 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 30 दिसंबर तक होगी पूरी, जानें कब तक एकत्र होंगे आवेदन पत्र

भारतीय सेना को मिले 491 सैन्य अफसर

भारतीय सेना को शनिवार को 491 युवा सैन्य अफसर मिल गए। भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से पासआउट इन अफसरों में देश की आन, बान और शान की रक्षा के लिए मर मिटने का जज्बा दिखा। पासिंग आउट परेड की सलामी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली। इस दौरान 14 मित्र देशों के 34 अफसर भी पासआउट हुए, जो अपने-अपने देश की सेनाओं में सेवाएं देंगे। देहरादून स्थित आईएमए में चेटवुड बिल्डिंग के सामने सुबह 8.57 बजे मार्कर्स कॉल के साथ पासिंग आउट परेड (पीओपी) शुरू हुई। इसके बाद परेड कमांडर अंकित चौधरी के नेतृत्व में कैडेट्स ने कदमताल की। यहां आईएमए के डिप्टी कमांडेंट आलोक नरेश और कमांडेंट ले. जनरल नागेंद्र सिंह ने परेड मैदान में पहुंचकर सलामी ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Dec 2025 08:09 am

Published on:

14 Dec 2025 08:02 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / थल सेना प्रमुख बोले… फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने पर चल रहा जोर, युवा अफसरों संग लगाए पुश-अप्स

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

17 दिसंबर से शुरू होगा मेगा अभियान : घर-घर पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं, समस्याओं का होगा निदान

A 45-day mega campaign is set to begin in Uttarakhand from December 17th
देहरादून

1649 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 30 दिसंबर तक होगी पूरी, जानें कब तक एकत्र होंगे आवेदन पत्र

In Uttarakhand, application forms for the recruitment of 1649 primary teachers will be collected until December 16
देहरादून

वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी : इन इलाकों में कभी भी आ सकते हैं विनाशकारी भूकंप,  शोध में खुलासा

Scientists have warned that devastating earthquakes could strike in several areas at any time
देहरादून

तगड़ा फेरबदल : 15 IPS के तबादले, आईजी-डीआईजी भी बदले, तृप्ति को मिली अपर गृह सचिव की कुर्सी

In Uttarakhand, 15 IPS officers, including an IG and a DIG, have been transferred
देहरादून

कौन हैं ऑफिस में शख्स को नंगा कर के पीटने वाले पूर्व IPS लोकेश्वर सिंह? जांच में क्या खुलासे हुए

know about former ips lokeshwar singh allegedly stripped and assaulted man in his office
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.