शादी में चमकी नकली ज्वैलरी और घर से असली जेवर गायब, चोरों ने लपक ली डील, मिठाई भी खा गए

Crime News:चोरी से बचने के लिए किए गए उपाय एक परिवार पर भारी पड़ गए। ये घटना उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पीरूमदारा चौकी के टांडा मल्लू गांव का है। यहां के एक परिवार की महिलाएं अपने रिश्तेदार की शादी में नकली गहने पहनकर गई थीं। इस दौरान चोरों ने घर में रखे असली जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। परिवार बारात से घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। घर में देखा तो लाखों के गहने और नकदी नदारद मिले। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यहां के रमेश चंद्र सुयाल ने पुलिस को तहरीर सौंपी। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह और उनका परिवार साले गौरव की शादी में शामिल होने के लिए पीरूमदारा गया हुआ था। घर की महिलाएं शादी में नकली ज्वैलरी पहन कर गईं थी और असली घर पर ही सुरक्षित करके गए थे। घर के बाहर मेन गेट पर ताला भी लगाया था। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह वह घर लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। कमरे में सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने लॉकर तोड़कर उसमें से लाखों के सोने के जेवरात और 30 हजार की नगदी चोरी कर ली थी। शादी के लिए लाए गए सूट और किताबों को भी चोरों ने पार कर लिया था। घटना से उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।