12 दिसंबर 2025

शुक्रवार

देहरादून

शादी में चमकी नकली ज्वैलरी और घर से असली जेवर गायब, चोरों ने लपक ली डील, मिठाई भी खा गए

Crime News:चोरी-छिनैती की घटनाओं से बचने के लिए एक परिवार की महिलाएं असली सोने के गहने घर पर छोड़ नकली ज्वैलरी पहन शादी में पहुंची हुई थी। उसी दौरान चोरों ने घर पर दस्तक देकर उनका लॉकर तोड़ सोने की ज्वैलरी पर हाथ साफ कर लिया। घटना से इस परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने लाखों की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

2 min read
देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 12, 2025

In the Ramnagar area of ​​Uttarakhand, the women of a family wore imitation jewelry to a wedding, while thieves stole their real gold jewelry from their house

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Crime News:चोरी से बचने के लिए किए गए उपाय एक परिवार पर भारी पड़ गए। ये घटना उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पीरूमदारा चौकी के टांडा मल्लू गांव का है। यहां के एक परिवार की महिलाएं अपने रिश्तेदार की शादी में नकली गहने पहनकर गई थीं। इस दौरान चोरों ने घर में रखे असली जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। परिवार बारात से घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। घर में देखा तो लाखों के गहने और नकदी नदारद मिले। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यहां के रमेश चंद्र सुयाल ने पुलिस को तहरीर सौंपी। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह और उनका परिवार साले गौरव की शादी में शामिल होने के लिए पीरूमदारा गया हुआ था। घर की महिलाएं शादी में नकली ज्वैलरी पहन कर गईं थी और असली घर पर ही सुरक्षित करके गए थे। घर के बाहर मेन गेट पर ताला भी लगाया था। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह वह घर लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। कमरे में सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने लॉकर तोड़कर उसमें से लाखों के सोने के जेवरात और 30 हजार की नगदी चोरी कर ली थी। शादी के लिए लाए गए सूट और किताबों को भी चोरों ने पार कर लिया था। घटना से उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।

घर से मिठाई भी खा गए चोर

असली सोने के  जेवरात चोरी होने से पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है।चौकी प्रभारी वीरेंद्र बिष्ट के मुताबिक, सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। बताया कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि पीरूमदारा क्षेत्र के कई बंद घरों में हालिया दिनों में चोर सेंध लगा चुके हैं। नए चौकी प्रभारी के पदभार ग्रहण करते ही एक और चोरी की घटना हो गई है। चोरों का इतना दुस्साहस कि वह इस घर के फ्रीज में रखी मिठाइयां भी चट गए।

सरकार का बड़ा आदेश : सभी कार्मिक 15 दिसंबर तक दें पूरे परिवार की संपत्ति का ब्योरा, कई होंगे बेनकाब

Updated on:

12 Dec 2025 09:21 am

Published on:

12 Dec 2025 09:19 am

देहरादून

उत्तराखंड

सरकार का बड़ा आदेश : सभी कार्मिक 15 दिसंबर तक दें पूरे परिवार की संपत्ति का ब्योरा, कई होंगे बेनकाब

In Uttarakhand, government employees and officials will have to submit details of their and their family's assets by December 15
देहरादून

40 साल की महिला को भगा ले गया 22 वर्ष का प्रेमी और फिर लाश भी नहीं मिली, बेटे की पोस्ट से हुआ खुलासा

In Pithoragarh, Uttarakhand, a 22-year-old man eloped with a 40-year-old woman, and she was later murdered
देहरादून

CM ने एक झटके में छीन ली डीएफओ की कुर्सी, अफसरों से कहा… स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लगाएं स्कॉर्ट

In view of the increasing threat from wild animals, Chief Minister Pushkar Singh Dhami has ordered the removal of the Divisional Forest Officer (DFO) of Pauri. He has also directed that arrangements be made to provide esco
देहरादून

ठंड का तिहरा प्रहार: शीतलहर, कोहरा और पहाड़ों में बर्फबारी, अगले दो दिन कठिन

Due to snowfall in the mountainous regions, a cold wave and fog are forecast in several states, including Uttarakhand, until December 13
देहरादून

जमीन को अकृषि किए बगैर बना सकेंगे रिजॉर्ट, ग्रामीणों को शहरों में मिलेगी जमीनें, कैबिनेट में प्रस्ताव पास

In Uttarakhand, it will now be possible to build hotels and resorts directly on agricultural land without having to convert it to non-agricultural use
देहरादून
