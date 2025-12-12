12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

देहरादून

40 साल की महिला को भगा ले गया 22 वर्ष का प्रेमी और फिर लाश भी नहीं मिली, बेटे की पोस्ट से हुआ खुलासा

Sensational Revelation:इंस्टाग्राम में प्रेम प्रसंग के चलते 22 साल का एक युवक 40 वर्ष की शादीशुदा प्रेमिका को भगा ले गया। युवक परिजनों के समक्ष उससे शादी की जिद पर अड़ गया। परिजन इस रिश्ते से खफा थे। उन्होंने उस महिला की नदी में फेंककर हत्या कर डाली। मृतका के बेटे की एक पोस्ट के चलते घटना का खुलासा हुआ तो लोग दंग रह गए।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 12, 2025

In Pithoragarh, Uttarakhand, a 22-year-old man eloped with a 40-year-old woman, and she was later murdered

महिला के हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Sensational Revelation:प्रेम प्रसंग के चलते 22 साल का एक युवक 40 साल की शादीशुदा महिला को भगा ले गया। ये सनसनीखेज घटना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में घटी है। यहां के एक गांव की एक महिला ने कोतवाली में तहरीर सौंप 40 साल की बहु की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुमशुदा महिला दो बच्चों की मां थी। उसका एक जवान बेटा भी है। उसका पति शहर में नौकरी करता है। वह महिला बीते 12 सितंबर से लापता चल रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि उस महिला का बागेश्वर जिले के कपकोट के किसमिला निवासी 22 साल के विजय प्रसाद से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई थी। इंस्टाग्राम पर हुई मुलाकात धीरे-धीरे प्यार में बदल गई थी। उन दोनों ने संग जीने मरने की कस्में खा ली थी। शादी का वायदा कर विजय प्रेमिका को भगाकर घर ले गया था। महिला की उम्र अधिक होने के कारण विजय के परिजनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बावजूद वह दोनों शादी की जिद पर अड़े रहे। आरोप है कि विजय प्रसाद के परिजनों ने षड्यंत्र के तहत 16 सितंबर को नाचनी में महिला की नदी में फेंक हत्या कर दी थी। पुलिस ने विजय प्रसाद, उसके पिता रमेश राम, ताऊ हरीश राम ओर बलवंत राम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर नदी के पास से मृतका का बैग, तस्वीर, स्वेटर और दुपट्टा आदि बरामद कर लिया गया है।

तेज बहाव में बह गई लाश

इंस्टाग्राम में हुए प्यार की कीमत महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोपियों ने नदी में फेंक कर उसकी हत्या कर दी। मानसूनकाल में नदी के तेज बहाव में महिला की लाश बहकर गायब हो गई। शुरुआत में मामले की जांच में राजस्व पुलिस का रवैया ढीला रहा। एक महीने बाद जांच बेरीनाग थाना पुलिस के पास आई, तो कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैटिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू हुई। प्रेमी युवक शुरू दिन से पुलिस की रडार पर था। सबूत पुख्ता होने के बाद पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने हत्याकांड की बात कबूली।

ये भी पढ़ें- CM ने एक झटके में छीन ली डीएफओ की कुर्सी, अफसरों से कहा… स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लगाएं स्कॉर्ट

छह महीने पहले भी भागी थी महिला

महिला और कपकोट के विजय प्रसाद का करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई थी। पुलिस के मुताबिक, इस वारदात से छह महीने पहले भी विजय महिला को भगाकर ले गया था। तब दोनों बिंदुखत्ता में मिले थे। उस समय दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया था और महिला अपने घर लौट आई थी। इसके बाद भी युवक और महिला के बीच प्रेम संबंध चलते रहे। फिर 12 सितंबर को युवक फिर से महिला को भगा ले गया। दोनों पहले मुनस्यारी घूमने गए। कुछ दिन घूमने के बाद युवक महिला को लेकर जब अपने घर पहुंचा, तो युवक के परिजनों ने महिला के विवाहिता होने और उससे उम्र में बड़ी होने के कारण रिश्ते को लेकर आपत्ति जताई। परिवार वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला वापस अपने घर जाने को तैयार नहीं हुई।

ये भी पढ़ें- ठंड का तिहरा प्रहार: शीतलहर, कोहरा और पहाड़ों में बर्फबारी, अगले दो दिन कठिन

बेटे की पोस्ट से हुआ खुलासा

महिला के गायब होने से परिजन बेहद चितिंत थे। तमाम खोजबीन के बाद भी उसका सुराग नहीं लग रहा था। कुछ समय पहले ही महिला के बेटे से सोशल मीडिया में मां की फोटो शेयर कर उसके गायब होने और लोगों से बरामदगी में मदद की अपील की थी। उस पोस्ट को बागेश्वर निवासी एक युवक ने देख लिया और महिला को पहचान लिया था। जवाब में उसने कमेंट किया था कि उसकी मांग कपकोट में देखी गई है। उसके बाद बेटे ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। तब जाकर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया।

