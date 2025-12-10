सुप्रीम कोर्ट में वनभूलपुरा की सुनवाई टली, अब 16 दिसंबर को आएगा फैसला, भारी फोर्स तैनात

Big News:उत्तराखंड में हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से रह करीब 50 हजार लोगों के भविष्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से टल गया है। आज फैसला आने की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। इसके लिए शहर में तीन एएसपी, चार सीओ, 12 इंसपेक्टर, 45 एसआई, 400 कांस्टेबल, चार फायर यूनिट, चार टियर गैस यूनिट, चार ड्रोन और तीन कंपनी पीएसी तैनात की गई थी। साथ ही हालात बेकाबू होने पर स्थिति को संभालने के लिए अर्द्ध सैनिक बलों को भी यहां बुलाया जा रहा था। आज सुबह से ही वनभूलपुरा में अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई थी। सुबह से ही एसएसपी सहित पूरी टीम मैदान पर उतरी हुई थी। शाम होते-होते खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई स्थगित हो गई है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वनभूलपुरा प्रकरण का मामला आज 23वें नंबर पर था। इससे पहले के केस में सुनवाई या फैसलों में काफी समय लग गया था। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने वनभूलपुरा प्रकरण का फैसला सुनाने के लिए 16 दिसंबर की तिथि तय कर दी है। इससे अतिक्रमणकारियों को कुछ हद तक राहत मिली है। हालांकि हल्द्वानी को अब भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आज पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 136 को पाबंद भी किया है।