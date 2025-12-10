10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

सुप्रीम कोर्ट में वनभूलपुरा की सुनवाई टली, अब 16 दिसंबर को आएगा फैसला, भारी फोर्स तैनात

Big News:सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित फैसले पर सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी। आज सुनवाई टल गई है। इधर, पूरे शहर में पुलिस-पीएसी और टीयर गैस यूनिट तैनात की गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। हल्द्वानी अलर्ट मोड पर है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 10, 2025

The hearing in the Haldwani Vanbhulpura encroachment case has been postponed in the Supreme Court today

वनभूलपुरा प्रकरण को लेकर आज पुलिस अलर्ट मोड पर रही। फोटो सोर्स नैनीताल पुलिस

Big News:उत्तराखंड में हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से रह करीब 50 हजार लोगों के भविष्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से टल गया है। आज फैसला आने की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। इसके लिए शहर में तीन एएसपी, चार सीओ, 12 इंसपेक्टर, 45 एसआई, 400 कांस्टेबल, चार फायर यूनिट, चार टियर गैस यूनिट, चार ड्रोन और तीन कंपनी पीएसी तैनात की गई थी। साथ ही हालात बेकाबू होने पर स्थिति को संभालने के लिए अर्द्ध सैनिक बलों को भी यहां बुलाया जा रहा था। आज सुबह से ही वनभूलपुरा में अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई थी। सुबह से ही एसएसपी सहित पूरी टीम मैदान पर उतरी हुई थी। शाम होते-होते खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई स्थगित हो गई है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वनभूलपुरा प्रकरण का मामला आज 23वें नंबर पर था। इससे पहले के केस में सुनवाई या फैसलों में काफी समय लग गया था। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने वनभूलपुरा प्रकरण का फैसला सुनाने के लिए 16 दिसंबर की तिथि तय कर दी है। इससे अतिक्रमणकारियों को कुछ हद तक राहत मिली है। हालांकि हल्द्वानी को अब भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आज पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 136 को पाबंद भी किया है।

संदिग्धों पर पैनी नजर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संदिग्धों पर विशेष निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर पुलिस रख रही है। अनावश्यक घूमने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी को सम्मान करना होगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें-गाजियाबाद के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, मामा-भांजी की मौत, छह घायल, मचा कोहराम

दो साल पहले हुआ था दंगा

हल्द्वानी के वनभूलपुरा में 8 फरवरी 2024 को एक अवैध धार्मिक स्थल पर कार्रवाई के दौरान दंगा भड़क गया था। दंगाइयों ने शहर को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस थाना भी फूंक दिया था। सैकड़ों की भीड़ ने पथराव कर पुलिस कर्मियों पत्रकारों और आम नागरिकों को घायल कर दिया था। उस दंगे में कई लोगों की जान चली गई थी। वनभूलपुरा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इन्होंने ही रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर हजारों मकान बना लिए हैं। पिछले दंगे को देखते हुए अब पुलिस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Dec 2025 05:32 pm

Published on:

10 Dec 2025 05:31 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / सुप्रीम कोर्ट में वनभूलपुरा की सुनवाई टली, अब 16 दिसंबर को आएगा फैसला, भारी फोर्स तैनात

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, मामा-भांजी की मौत, छह घायल, मचा कोहराम

Two people died and six were injured when a car carrying tourists from Ghaziabad fell into a gorge in Ramgarh area of ​​Nainital district
देहरादून

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हल्द्वानी में 17 गिरफ्तार, 136 संदिग्ध पाबंद, पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाई

Ahead of the Supreme Court's decision on Vanbhoolpura, 17 people were arrested and 136 bound over in Haldwani, and paramilitary forces were also called in
देहरादून

नई तबादला नीति लागू : प्रमोशन होते ही नए स्थल पर तत्काल लेनी होगी तैनाती, अन्यथा…

A new transfer policy has been implemented in the Uttarakhand Energy Corporation
देहरादून

पीएम मोदी के आपत्तिजनक वीडियो-फोटो वायरल, 18 सोशल मीडिया एकाउंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज

olice have registered a case against 18 people for circulating AI-generated objectionable photos and videos of PM Narendra Modi.
देहरादून

1700 करोड़ से संवरेंगी 184 ग्रामीण सड़कें, बजट मंजूर, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

The central government has approved a budget of Rs 1,700 crore for the construction of 184 roads in Uttarakhand
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.