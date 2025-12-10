10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

1700 करोड़ से संवरेंगी 184 ग्रामीण सड़कें, बजट मंजूर, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Central Government's Gift:184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। जल्द ही इन सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। इन 17 सौ करोड़ रुपये से 181 सड़कों का कायाकल्प होगा। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 10, 2025

The central government has approved a budget of Rs 1,700 crore for the construction of 184 roads in Uttarakhand

सीएम पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स सूचना विभाग

Central Government's Gift:184 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की इन सड़कों के लिए मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल केंद्रीय मंत्री चौहान से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न प्रस्ताव सौंपे थे। इनमें पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण का मुद्दे भी इसमें शामिल थे। सीएम धामी के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। राज्य के करीब 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। यहां फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक गंभीर चुनौती है। सीएम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत खेतों की घेरबाड़ के कार्यों को शामिल करने के लिए केंद्र का आभार जताया। सीएम धामी ने आग्रह किया कि किसानों की सुरक्षा और उत्पादन में वृद्धि के लिए अगले पांच साल तक राज्य को 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का बजट अलग से दिया जाए, जिससे घेरबाड़ कर खेतों को वन्यजीवों से सुरक्षित किया जा सके।

नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए 98 करोड़

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आरकेवीवाई योजना के तहत स्वच्छता एक्शन प्लान–नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025-26 के लिए मंजूर 98 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का अनुरोध भी किया। इस बजट से राज्य में नदियों के लिए तमाम कार्य कराए जाएंगे। सीएम धामी ने बताया कि 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजूबत होगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें- सुप्रीम फैसले से पहले हल्द्वानी में हाई अलर्ट: छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, जानें क्यों बढ़ाई चौकसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 08:04 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 1700 करोड़ से संवरेंगी 184 ग्रामीण सड़कें, बजट मंजूर, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

सुप्रीम फैसले से पहले हल्द्वानी में हाई अलर्ट: छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, जानें क्यों बढ़ाई चौकसी

The Supreme Court will deliver its verdict tomorrow regarding the encroachment on railway land in Vanbhulpura. Before this, the entire area has been turned into a cantonment
देहरादून

बेटे ने हड़पी जमीन : बेटी ने पिता का बैंक खाता किया खाली, बहू ने निकाली सास, मामला कर देगा हैरान

Son usurped land, daughter cleaned out father's bank account, DM was stunned by complaints
देहरादून

नरभक्षी ने ली एक और जान… व्यक्ति को घर से घसीटकर मार डाला,  बढ़ते जंगलराज से लोग भयभीत

A 42-year-old man was killed by a leopard in Barakot in Uttarakhand's Champawat district today
देहरादून

Goa Fire:कोई बचा लो इन्हें…महिला ने पति और अपनी तीन सगी बहनों को तड़प कर दम तोड़ते देखा

Bhavana's husband and three sisters died in front of her during a massive fire at a Goa nightclub
देहरादून

गोवा अग्निकांड में तीन सगी बहनों सहित उत्तराखंड के नौ लोगों की मौत, शव देख बिलख पड़े परिजन

Nine people from Uttarakhand, including three sisters, died in a nightclub fire in Goa
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.