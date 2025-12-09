9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

देहरादून

बेटे ने हड़पी जमीन : बेटी ने पिता का बैंक खाता किया साफ, बहू ने निकाली सास, शिकायतें सुन डीएम दंग

Fraud: एक बेटे ने धोखाधड़ी से फर्जी वसीयतनामा बनाकर मां की जमीन हड़पी तो बेटी ने पिता का बैंक खाता साफ कर दिया। न्याय की गुहार लगाने पीड़ित जिलाधिकारी के जनता दर्शन पहुंचे तो शिकायतें सुन अफसर भी दंग रह गए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 09, 2025

Son usurped land, daughter cleaned out father's bank account, DM was stunned by complaints

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Fraud:घरेलू विवाद और धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भी इस प्रकार के मामले में बढ़ोत्तरी हो रही है। देहरादून में डीएम सविन बंसल के जनता दर्शन कार्यक्रम में आम समस्याओं के साथ घरेलू विवाद और धोखाधड़ी की शिकायतों का अंबार लग रहा है। सोमवार को दून के ऋषिपर्णा सभागार में हुए कार्यक्रम में ऐसे मामले सामने आए, जिन्हें सुन डीएम और मौजूद अधिकारी भी दंग रह गए। जनता दर्शन कार्यक्रम में एक महिला ने डीएम को बताया कि उनके पति के निधन के बाद उनके छोटे बेटे ने घर की सारी संपत्ति और बैंक खातों में जमा पूंजी वसीयतनामा बनाकर अपने नाम कर ली है। महिला ने बताया कि उसका जीवन गुजारना दूभर हो गया है। इसके अलावा एक 93 वर्षीय पिता के बेटी ने धोखे से बैंक खाते से सारे रुपये निकाल लेने की शिकायत भी जनता दर्शन कार्यक्रम में आई। डीएम ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मामलों के जांच के आदिश दिए।

घर पर कब्जा कर बहू ने सास को निकाला

देहरादून डीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में कुल 176 शिकायतें सामने आईं। पंडितवाड़ी निवासी एक महिला ने बहू की शिकायत डीएम से की। उन्होंने बताया कि बहू ने घर पर कब्जा कर लिया है। कहा कि अब बहू उन्हें घर से निकालना चाहती है। डीएम ने भरण पोषण एक्ट में वाद दायर करने के आदेश दिए हैं। दुर्गा नगर निवासी बजुर्ग महिला ने बताया कि उन्होंने एमडीडीए बन्द्रनगर कॉलोनी में अपनी बेटी को रहने के लिए घर दिया था, लेकिन पति की मौत के बाद बेटी ने धोखे से घर कब्जा कर दिया। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई।

ये भी पढ़ें- नरभक्षी ने ली एक और जान… व्यक्ति को घर से घसीटकर मार डाला, बढ़ते जंगलराज से लोग भयभीत

देहरादून

देहरादून

उत्तराखंड

