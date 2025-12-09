बेटे ने हड़पी जमीन : बेटी ने पिता का बैंक खाता किया साफ, बहू ने निकाली सास, शिकायतें सुन डीएम दंग

Fraud:घरेलू विवाद और धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भी इस प्रकार के मामले में बढ़ोत्तरी हो रही है। देहरादून में डीएम सविन बंसल के जनता दर्शन कार्यक्रम में आम समस्याओं के साथ घरेलू विवाद और धोखाधड़ी की शिकायतों का अंबार लग रहा है। सोमवार को दून के ऋषिपर्णा सभागार में हुए कार्यक्रम में ऐसे मामले सामने आए, जिन्हें सुन डीएम और मौजूद अधिकारी भी दंग रह गए। जनता दर्शन कार्यक्रम में एक महिला ने डीएम को बताया कि उनके पति के निधन के बाद उनके छोटे बेटे ने घर की सारी संपत्ति और बैंक खातों में जमा पूंजी वसीयतनामा बनाकर अपने नाम कर ली है। महिला ने बताया कि उसका जीवन गुजारना दूभर हो गया है। इसके अलावा एक 93 वर्षीय पिता के बेटी ने धोखे से बैंक खाते से सारे रुपये निकाल लेने की शिकायत भी जनता दर्शन कार्यक्रम में आई। डीएम ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मामलों के जांच के आदिश दिए।