पीएम मोदी के आपत्तिजनक वीडियो-फोटो वायरल, 18 सोशल मीडिया एकाउंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज

Crime News:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई से बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सनसनीखेज मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सामने आया है। भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट ने इस मामले में बसंत विहार थाने में तहरीर सौंपी। बिष्ट ने पुलिस को ऐसे 18 सोशल मीडिया एकाउंट्स के नाम दिए हैं, जिनमें पीएम मोदी की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल किए जा रहे हैं। बिष्ट ने आरोप लगाया कि एआई से बनाई गई उन फोटो और वीडियो से पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को चाय बेचते, कमीज उतारकर बॉडी बिल्डर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पीछे बॉडीगार्ड के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि इन पोस्ट के जरिए लोगों की भावनाएं आहत करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही ये एकाउंट होल्डर शांतिभंग का भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।