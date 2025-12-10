10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

पीएम मोदी के आपत्तिजनक वीडियो-फोटो वायरल, 18 सोशल मीडिया एकाउंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज

Crime News:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई से बनाई गई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। मामला संज्ञान में आते ही देहरादून पुलिस ने 18 सोशल मीडिया एकाउंट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 10, 2025

olice have registered a case against 18 people for circulating AI-generated objectionable photos and videos of PM Narendra Modi.

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Crime News:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई से बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सनसनीखेज मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सामने आया है। भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट ने इस मामले में बसंत विहार थाने में तहरीर सौंपी। बिष्ट ने पुलिस को ऐसे 18 सोशल मीडिया एकाउंट्स के नाम दिए हैं, जिनमें पीएम मोदी की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल किए जा रहे हैं। बिष्ट ने आरोप लगाया कि एआई से बनाई गई उन फोटो और वीडियो से पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को चाय बेचते, कमीज उतारकर बॉडी बिल्डर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पीछे बॉडीगार्ड के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि इन पोस्ट के जरिए लोगों की भावनाएं आहत करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही ये एकाउंट होल्डर शांतिभंग का भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

उपद्रव भड़काने की साजिश

पीएम नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। भाजयुमो नगर अध्यक्ष बिष्ट ने कहा कि ऐसे फोटो और वीडियो से द्वेष की भावना बढ़ सकती है।इससे उपद्रव भी भड़क सकता है। उन्होंने आरोपी एकाउंट धारकों के खिलाफ मानहानि और अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज कराने की मांग उठाई। एसओ अशोक राठौर के मुताबिक मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया कि साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में 18 अकाउंट संचालकों के खिलाफ आईटी ऐक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें-1700 करोड़ से संवरेंगी 184 ग्रामीण सड़कें, बजट मंजूर, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

10 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पीएम मोदी के आपत्तिजनक वीडियो-फोटो वायरल, 18 सोशल मीडिया एकाउंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

1700 करोड़ से संवरेंगी 184 ग्रामीण सड़कें, बजट मंजूर, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

The central government has approved a budget of Rs 1,700 crore for the construction of 184 roads in Uttarakhand
देहरादून

सुप्रीम फैसले से पहले हल्द्वानी में हाई अलर्ट: छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, जानें क्यों बढ़ाई चौकसी

The Supreme Court will deliver its verdict tomorrow regarding the encroachment on railway land in Vanbhulpura. Before this, the entire area has been turned into a cantonment
देहरादून

बेटे ने हड़पी जमीन : बेटी ने पिता का बैंक खाता किया खाली, बहू ने निकाली सास, मामला कर देगा हैरान

Son usurped land, daughter cleaned out father's bank account, DM was stunned by complaints
देहरादून

नरभक्षी ने ली एक और जान… व्यक्ति को घर से घसीटकर मार डाला,  बढ़ते जंगलराज से लोग भयभीत

A 42-year-old man was killed by a leopard in Barakot in Uttarakhand's Champawat district today
देहरादून

Goa Fire:कोई बचा लो इन्हें…महिला ने पति और अपनी तीन सगी बहनों को तड़प कर दम तोड़ते देखा

Bhavana's husband and three sisters died in front of her during a massive fire at a Goa nightclub
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.