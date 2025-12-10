10 दिसंबर 2025,

देहरादून

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हल्द्वानी में 17 गिरफ्तार, 136 संदिग्ध पाबंद, पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाई

High Alert In Haldwani:वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित आज आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हल्द्वानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने एहतियातन 17 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 136 संदिग्धों को पाबंद भी कर लिया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पहुंच जाएगी। इस क्षेत्र में साल 2024 में भीषण दंगा भी भड़का था। इसी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read
देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 10, 2025

Ahead of the Supreme Court's decision on Vanbhoolpura, 17 people were arrested and 136 bound over in Haldwani, and paramilitary forces were also called in

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी टीम को लीड कर रहे हैं। फोटो सोर्स नैनीताल पुलिस

High Alert In Haldwani:उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बसे करीब 50 हजार लोगों के भविष्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होना है। आरोप है कि इन लोगों ने रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उनमें मकान बना लिए हैं। वनभूलपुरा में मुस्लिम समुदाय की घनी आबादी निवास कर रही है। हाईकोर्ट पूर्व में प्रशासन को वनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर चुका है। दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इसी को देखते हुए हल्द्वानी शहर को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। शहर में सैकड़ों की तादात में पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल की आशंका को देखते हुए अर्द्ध सैनिक बलों को भी यहां बुलाया जा रहा है। जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावना है।

एसएसपी भी उतरे मैदान में

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले हल्द्वानी शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज एसएसपी डॉ. मंजूनाथ पूरी टीम के साथ मैदान में उतरे हैं। एसएसपी ने सरकारी कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश।पुलिस ने 17 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 136 संदिग्ध पाबंद कर दिए गए हैं। एसएसपी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें-नई तबादला नीति लागू : प्रमोशन होते ही नए स्थल पर तत्काल लेनी होगी तैनाती, अन्यथा…

जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संदिग्धों पर विशेष निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर पुलिस रख रही है। अनावश्यक घूमने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी को सम्मान करना होगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

