IPS ने निर्वस्त्र कर व्यक्ति को पीटा, फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर भेजा जेल, पाए गए दोषी

IPS Convicted:चर्चित आईपीएस लोकेश्वर सिंह मारपीट प्रकरण में दोषी पाए गए हैं। राज्य पुलिस प्राधिकरण ने गृह विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति दे दी है। ये मामला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जुड़ा हुआ है। चम्पावत से ट्रांसफर होने के बाद लोकेश्वर सिंह पिथौरागढ़ जिले के एसपी बने थे। पिथौरागढ़ निवासी लक्ष्मी दत्त जोशी ने आठ फरवरी 2023 को प्रार्थना पत्र दिया था। लक्ष्मी दत्त जोशी ने आरोप लगाया था कि एसपी लोकेश्वर सिंह ने उन्हें कार्यालय बुलाकर प्रताड़ित किया था। विरोध करने पर तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह ने छह पुलिस कर्मियों को बुलाकर उनके कपड़े उतरवा दिए थे। उसके बाद उनके साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आई थी। आरोप है कि तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह ने उन्हें पूर्व में भी प्रताड़ित किया था। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। लक्ष्मी दत्त की शिकायत की राज्य पुलिस प्राधिकरण में जांच चल रही थी। कल प्राधिकरण ने फैसला सुनाते हुए तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया।