ठंड का तिहरा प्रहार: शीतलहर, कोहरा और पहाड़ों में बर्फबारी, अगले दो दिन कठिन

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो
IMD's Forecast:मौसम आज से करवट बदल सकता है। उत्तराखंड और यूपी सहित कई राज्यों में सर्दी का प्रचंड असर अब दिखने लगा है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। यूएस नगर सहित अन्य मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा ठिठुरन पैदा कर रहा है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में सुबह के वक्त सड़क और खेत-खलिहान पाले की सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। पाले से सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से पाले को गलाने के लिए चूने का छिड़काव कराया जा रहा है। दिन के वक्त खिल रही धूप कुछ हद तक राहत दे रही है, सुबह-शाम हाड़तोड़ ठंड पड़ रही है। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इधर, आईएमडी ने अगले दो दिन तक हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इससे उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में भीषण ठंड का असर देखने को मिलेगा।
उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ ही पानी भी जमने लगा है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में अब न्यूनतम तापमान शून्य से भी नीचे जाने लगा है। चमोली जिले की नीतिघाटी में झरने तक जमकर ठोस बर्फ बन चुके हैं। नीति घाटी में न्यूनतम तापमान माइनस 10 डिग्री तक दर्ज किया जा चुका है। इधर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भी पाले की मार से लोग परेशान हो चुके हैं। इन इलाकों में भी तापमान में बड़ी गिरावट आ रही है।
पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में 30 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से पछुवा हवाएं चलेंगी। इससे मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने से विजिविलिटी कम होने की संभावना है। साथ ही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की भी संभावना है। आईएमडी ने पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी की संभावना जताई है। विभिन्न राज्यों में 11 से 13 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना है। कई पर्वतीय इलाकों में तापमान शून्य से भी नीचे जाने की संभावना आईएमडी ने जताई है।
