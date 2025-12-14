17 दिसंबर से शुरू होगा मेगा अभियान : घर-घर पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं, समस्याओं का होगा निदान

Mega Campaign:सरकार 17 दिसंबर से मेगा अभियान शुरू कराने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये मेगा अभियान शुरू होने जा रहा है। इस 45 दिनीअभियान को ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ नाम दिया गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी डीएम को अभियान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह आयोजित होने वाले किसी एक शिविर में डीएम को अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। बाकी शिविरों में सीडीओ, एडीएम, एसडीएम अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इन शिविरों की पूरी रिपोर्ट सीएम और मुख्य सचिव कार्यालय के साथ ही सामान्य प्रशासन कार्यालय विभाग को नियमित देनी होगी। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील भी की है।