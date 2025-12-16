16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

देहरादून

कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा एक लाख तक जुर्माना, लोगों पर भौंकना भी गुनाह, नया नियम लागू

New Rules Implemented: पालतू कुत्ते ने लोगों को काटा तो उसके मालिक पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं यदि कुत्ता बेवजह लोगों पर भौंकता है या फिर रात को पड़ोसियों की नींद हराम करता है तो भी उसके मालिक पर जुर्माने का प्रावधान तय कर दिया गया है। साथ ही संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी होगी। नया नियम लागू होने से डॉग लवर्स में हड़कंप मचा हुआ है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 16, 2025

If a pet dog disturbs people or makes noise by barking, its owner will be fined up to one lakh rupees

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

New Rules Implemented:पालतू कुत्ते अब लोगों के लिए परेशानी बने तो इसका खामियाजा उनके मालिकों को भुगतना पड़ेगा। देहरादून नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में अब कड़ा प्रावधान बना लिया है। नगर निगम के सौ वार्डों में करीब पच्चीस से तीस हजार पालतू कुत्ते घरों में पल रहे हैं। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 50 हजार से अधिक है। नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग अपने पालतू कुतों का पंजीकरण नहीं करवा रहे है। इसे लेकर लोग शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं। राजपुर में एक वरिष्ठ नागरिक महिला और बीते दिनों ऑटो चालक पर रॉटवीलर के हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त नमामी बंसल ने पशु चिकित्सा अनुभाग को निर्देश दिए थे कि निगम की ओर से तैयार की जा रही उपविधि के नियमों में सख्ती की जाए। वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल के मुताबिक, उपविधि में पहली बार कुत्ते के भौंकने से यदि पड़ोसी को परेशानी होने की शिकायत प्राप्त हुई तो उसके मालिक पर दो हजार रुपये से लेकर अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान तय कर दिया गया है। आवारा कुत्ते को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क (निर्धारित पांच सौ रुपये) में पूरी तरह छूट देने का प्रावधान किया गया है। वैक्सीनेशन भी नगर निगम अपने स्तर से फ्री करवाएगा। इसके अलावा बेवजह रात को भौंक कर लोगों की नींद हराम करने वाले कुत्तों के मालिकों पर भी कार्रवाई होगी।

इसलिए लागू करनी पड़ी उपविधि

देहरादून नगर निगम के कई वार्डों में एक नहीं बल्कि इससे ज्यादा पालतू कुत्ते लोग घरों में पाल रहे हैं। चेतावनी के बावजूद लोग कुत्तों का पंजीकरण नहीं करवा रहे। कुछ डॉग लवर आवारा कुत्ते भी पाल रहे हैं। इन्हें सड़क किनारे, सार्वजनिक जगह भोजन आदि देने को लेकर कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अब तत्काल प्रभाव से उपविधि लागू करना जरूरी हो गया है।

ये भी पढ़ें- भालुओं की नई हरकत से हड़कंप : बंद घरों के ताले तोड़ चुरा रहे राशन, विशेषज्ञ भी हैरान

डॉग बाइट के केस बढ़ रहे

देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि नगर निगम के पार्षदों ने डॉग बाइट के केस बढ़ने को लेकर कई बार नाराजगी जताई है। लोग कई बार सख्त कार्रवाई की चेतावनी देने और जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाने में कम दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम को अब नियमों में सख्ती करनी ही होगी। लिहाजा नए नियमों के तहत अब कुत्तों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

16 Dec 2025 04:57 pm

16 Dec 2025 04:51 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा एक लाख तक जुर्माना, लोगों पर भौंकना भी गुनाह, नया नियम लागू

