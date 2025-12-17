17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

अब हार्ट, किडनी और कैंसर का भी फ्री इलाज, आयुष्मान कार्ड में 150 और बीमारियों के उपचार पैकेज जुड़ेंगे

Ayushman Yojana: अब हार्ट, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों का भी मुफ्त में इलाज होगा। आयुष्मान योजना में 150 नई बीमारियों के उपचार के पैकेज जल्द ही जुड़ने वाले हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नए साल से लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 17, 2025

With the Ayushman card, free treatment for 150 diseases, including kidney, liver, heart, and cancer, will be available at private hospitals

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Ayushman Yojana:निजी अस्पतालों में हार्ट, किडनी, लीवर और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी अब फ्री में उपचार होगा। उत्तराखंड में 150 नई बीमारियों के उपचार के पैकेज आयुष्मान योजना में जोड़ने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत आम लोगों को अभी पांच लाख रुपये तक का ही निशुल्क इलाज मिलता है। इनमें अलग-अलग बीमारियों के 1900 के करीब पैकेज शामिल किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके पैकेज आयुष्मान में शामिल न होने से मरीजों के इलाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मध्यम और गरीब तबके के लोग उपचार के लिए दर-दर भटकने पर विवश हो जाते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान में 150 के करीब नई बीमारियों के पैकेज शामिल किए हैं। लेकिन उत्तराखंड में अभी मरीजों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार भी इन पैकेज को अपनी योजना में शामिल करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत 150 के करीब इलाज के नए पैकेज शामिल किए जा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी।

62 लाख लोगों के पास हैं आयुष्मान कार्ड

उत्तराखंड में मौजूदा समय में 62 लाख लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को पैकेज बढ़ने का लाभ मिलेगा। आयुष्मान में पांच लाख तक का कवर मिलता है। अलग-अलग बीमारियों के इलाज को भी अलग अलग पैकेज स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र और राज्यों ने हार्ट की बीमारियों से जुड़े कई एडवांस वाल्व रिप्लेसमेंट, कैरोटिड एंजियोप्लास्टी, एडवांस स्कल बेस सर्जरी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, प्रोस्टेड व कई अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज से संबधित 150 से अधिक नए पैकेज शामिल किए हैं। जल्द ये आयुष्मान में उपचार के पैकेज बढ़ जाएंगे। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें-जेलों से छोड़े 477 खूंखार कैदी लापता, 49 सजायाफ्ता भी शामिल, खोजबीन को चलेगा बड़ा ऑपरेशन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 11:40 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अब हार्ट, किडनी और कैंसर का भी फ्री इलाज, आयुष्मान कार्ड में 150 और बीमारियों के उपचार पैकेज जुड़ेंगे

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

जेलों से छोड़े 477 खूंखार कैदी लापता, 49 सजायाफ्ता भी शामिल, खोजबीन को चलेगा बड़ा ऑपरेशन  

During the coronavirus pandemic, 477 prisoners released from jails in Uttarakhand have gone missing
देहरादून

राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लौटाया, जानें सरकार के पास अब कौन से विकल्प

In Uttarakhand, the Governor has returned the Religious Freedom Amendment Bill to the government
देहरादून

कोहरे का कहर : खड़े ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत, सड़क पर बिछ गए शरीर के टुकड़े

A speeding car collided with a parked truck in Rishikesh, resulting in the tragic death of four people
देहरादून

42 लाख के सोने के बिस्किट-ज्वैलरी चोरियों का खुलासा: एमपी की सांसी गैंग का भी कनेक्शन, जानें कैसे की वारदात  

A case of theft involving gold biscuits and jewelry has been uncovered in Ramnagar. The incident also has connections to the Sansi gang from Madhya Pradesh.
देहरादून

कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा एक लाख तक जुर्माना, लोगों पर भौंकना भी गुनाह, नया नियम लागू

If a pet dog disturbs people or makes noise by barking, its owner will be fined up to one lakh rupees
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.