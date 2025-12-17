अब हार्ट, किडनी और कैंसर का भी फ्री इलाज, आयुष्मान कार्ड में 150 और बीमारियों के उपचार पैकेज जुड़ेंगे

Ayushman Yojana:निजी अस्पतालों में हार्ट, किडनी, लीवर और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी अब फ्री में उपचार होगा। उत्तराखंड में 150 नई बीमारियों के उपचार के पैकेज आयुष्मान योजना में जोड़ने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत आम लोगों को अभी पांच लाख रुपये तक का ही निशुल्क इलाज मिलता है। इनमें अलग-अलग बीमारियों के 1900 के करीब पैकेज शामिल किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके पैकेज आयुष्मान में शामिल न होने से मरीजों के इलाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मध्यम और गरीब तबके के लोग उपचार के लिए दर-दर भटकने पर विवश हो जाते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान में 150 के करीब नई बीमारियों के पैकेज शामिल किए हैं। लेकिन उत्तराखंड में अभी मरीजों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार भी इन पैकेज को अपनी योजना में शामिल करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत 150 के करीब इलाज के नए पैकेज शामिल किए जा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी।