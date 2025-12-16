42 लाख के सोने के बिस्किट-ज्वैलरी चोरियों का खुलासा: एमपी की सांसी गैंग का भी कनेक्शन, जानें कैसे की वारदात  

नैनीताल पुलिस ने चोरियों का खुलासा किया है
Sensational Revelation:42 लाख के सोने के बिस्किट और ज्वैलरी की चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये दो घटनाएं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में घटी थी। इन दोनों मामलों का आज एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने खुलासा किया। प्रेसवार्ता में एसएसपी ने बताया कि रामनगर के लखनपुर निवासी सुमन पत्नी नरेंद्र ने बीते रोज यानी 15 दिसंबर को पुलिस को तहरीर सौंपी थी। सुमन ने पुलिस को बताया कि वह आठ दिसंबर को दिल्ली गई हुई थीं। 11 दिसंबर को घर लौटने पर वहां के हालात देख दंग रह गई थी। चोरों ने उनके घर में दस्तक देकर लॉकर से सोने के दो बिस्किट, दो चूड़ियां और कड़े चोरी कर लिए थे। सुमन की तहरीर पर पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी। एसएसपी के निर्देश पर कोतवाल सुशील कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। टीम ने तमाम सीसीटीवी खंगालने और सर्विलांस से मिली लोकेशन के आधार पर आज चोरपानी की ओर रेलवे भूमि की खाली प्लाट पर छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने के दो बिस्किट और चोरी के जेवरात बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में नवदीप शर्मा निवासी पीरूमदारा और एक नाबालिग शामिल थे।
नैनीताल जिले के रामनगर में एमपी की सांसी गैंग ने चोरी की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बीते चार नवंबर को विकास अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी एमएल पैलेस आर्य समाज रोड मौहल्ला ठेर थाना संभल जनपद संभल यूपी ने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि तीन नवंबर को उनकी बेटी की शादी रामनगर के एक रिजॉर्ट में संपन्न हुई थी। शादी समारोह में उनका एक बैग चोरी हो गया था। बैग में 12 लाख की नगदी और सोने के जेवरात थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्धों की शिनाख्त हुई, जोकि मध्य प्रदेश की कुख्यात सांसी गैंग के सदस्य थे। उनकी पहचान कुणाल पुत्र जितेंद्र निवासी कढियासासी थाना बोड़ा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश और अभिवन पुत्र विकास निवासी कढियासासी थाना बोड़ा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने एमपी में दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। उसी दौरान दोनों माल छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए। पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है। अब दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।
सांसी गैंग का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। गैंग के सदस्य बड़े-बड़े होटल-रिजॉर्ट में होने वाले शादी समारोह में बिना बुलाए मेहमान के रूप में पहुंचकर खुद को एडजेस्ट कर लेते हैं। विवाह समारोह के दौरान ही इस गैंग के सदस्य चोरी की बड़ी-बड़ी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सोने के जेवरात इनके खास टारगेट होते हैं। शादी समारोह में सोने के जेवरात उड़ाने में इस गैंग के सदस्य माहिर होते हैं। समारोह के हिसाब से इनका पहनावा भी हाई प्रोफाइल रहता है।
