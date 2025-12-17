राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लौटाया, जानें सरकार के पास अब कौन से विकल्प

Religious Freedom Amendment Bill 2025:जबरन धर्मांतरण पर सजा के प्रावधान को बढ़ाने से जुड़े धर्म स्वतंत्रता विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने उत्तराखंड सरकार को लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि लोकभवन ने विधेयक के ड्राफ्ट में तकनीकी खामियों के कारण यह कदम उठाया है। विधायी विभाग को मंगलवार को ही ये विधेयक प्राप्त हुआ था। लोकभवन के अधिकारी अगस्त 2025 से इस विधेयक का अध्ययन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि विधेयक का ड्राफ्ट बनाते वक्त ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई। इसमें सजा के प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया था। किस कानून के तहत कितनी सजा मिलनी है और किसमें नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था। लोकभवन ने धर्मस्व विभाग और विधायी विभाग के अफसरों को दो बार तलब कर उनसे चर्चा भी की फिर भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। भविष्य में कानूनी समस्याएं पैदा होने की संभावनाओं को भांपते हुए लोकभवन ने इस विधेयक पर सहमति की मुहर लगाने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करने के संदेश के साथ इसे वापस भेज दिया है। अब धामी सरकार के इस महत्वाकांक्षी विधेयक को लागू करने के लिए केवल दो ही रास्ते हैं। या तो सरकार अध्यादेश लाकर इसे लागू करे या फिर अगले विधानसभा सत्र में इसे दोबारा पारित कराना पड़ेगा।