17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

जेलों से छोड़े 477 खूंखार कैदी लापता, 49 सजायाफ्ता भी शामिल, खोजबीन को चलेगा बड़ा ऑपरेशन  

Searching For Prisoners: जेलों से छोड़े गए 477 कैदी लापता चल रहे हैं। उनके लिए न्यायालयों से वारंट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन उनका सुराग नहीं लग पा रहा है। उनमें कई खूंखार कैदी भी शामिल हैं, जो बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस अब उन कैदियों की गिरफ्तारी के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाने जा रही है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 17, 2025

During the coronavirus pandemic, 477 prisoners released from jails in Uttarakhand have gone missing

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Searching For Prisoners:विभिन्न जेलों से छोड़े गए 477 बंदी और कैदी लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, कोरोना के बढ़ते मामलों से साल 2020 में हड़कंप मच गया था। सरकार ने 25 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। उसके बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते गए। कोरोना संक्रमित हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। उत्तराखंड की जेलों में भी कोरोना दस्तक दे चुका था। इससे सरकार में भी हड़कंप मच गया था। उसी दौरान उत्तराखंड की जेलों से सैकड़ों की तादात में कैदियों को छोड़ दिया गया था,ताकि उनकी जान बच सके। कोरानाकला करीब डेढ़ साल बाद खत्म हो गया था। उसी दौरान छोड़े गए कैदियों को जेलों में लौटने का आदेश जारी हुए थे। उस बीच तमाम कैदी जेलों में लौटे भी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर 477 कैदी फरार हो गए थे। इनमें हत्या, लूट, डकैती, रेप और चोरी जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे चुके कैदी भी शामिल हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। इसी को देखते हुए पुलिस अब उन कैदियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। इधर, एडीजी (जेल) अभिनव कुमार के मुताबिक, हमने पुलिस विभाग से अनुरोध किया है कि वे क्राइम ड्राइव के तहत इनकी गिरफ्तारी को प्राथमिकता से लें। डीजीपी की ओर से हमारे अनुरोध पर सहमति जताई गई है।

अपराध बढ़ने की संभावना

कोरोनाकाल में जेलों से छोड़े गए 477 कैदियों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। इनके जेलों से छूटने पर दोबारा अपराध करने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। फरार बंदियों में 49 सजायाफ्ता कैदी शामिल हैं। जबकि, 328 विचाराधीन मामलों के बंदी (अंडर ट्रायल) हैं। जेल प्रशासन की सूचना पर अदालतों ने भी इनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। फरार बंदियों में न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों के भी निवासी हैं। डीजीपी दीपम सेठ ने राज्य पुलिस को इस पर ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इससे पहले भी पुलिस इनके संभावित ठिकानों पर दबिशें दे चुकी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली।

ये भी पढ़ें-राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लौटाया, जानें सरकार के पास अब कौन से विकल्प

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

17 Dec 2025 09:48 am

Published on:

17 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / जेलों से छोड़े 477 खूंखार कैदी लापता, 49 सजायाफ्ता भी शामिल, खोजबीन को चलेगा बड़ा ऑपरेशन  

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लौटाया, जानें सरकार के पास अब कौन से विकल्प

In Uttarakhand, the Governor has returned the Religious Freedom Amendment Bill to the government
देहरादून

कोहरे का कहर : खड़े ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत, सड़क पर बिछ गए शरीर के टुकड़े

A speeding car collided with a parked truck in Rishikesh, resulting in the tragic death of four people
देहरादून

42 लाख के सोने के बिस्किट-ज्वैलरी चोरियों का खुलासा: एमपी की सांसी गैंग का भी कनेक्शन, जानें कैसे की वारदात  

A case of theft involving gold biscuits and jewelry has been uncovered in Ramnagar. The incident also has connections to the Sansi gang from Madhya Pradesh.
देहरादून

कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा एक लाख तक जुर्माना, लोगों पर भौंकना भी गुनाह, नया नियम लागू

If a pet dog disturbs people or makes noise by barking, its owner will be fined up to one lakh rupees
देहरादून

भालुओं ने बनाई राशन चोर गैंग : बंद घरों के ताले तोड़ चुरा रहे खाद्यान्न, बदलती प्रवृति से विशेषज्ञ भी हैरान

In the migratory areas of Munsiyari and Dharchula in Uttarakhand's Pithoragarh district, bears are breaking into people's homes in search of food
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.