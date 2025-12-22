क्रिकेटरों की चलती कार में लगी आग, कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू

देहरादून में क्रिकेटरों की कार में आग लग गई
Fire In Cricketers' Car:क्रिकेटरों की चलती कार में आग लगने की बड़ी घटना से उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। ये घटना रविवार शाम देहरादून में रिस्पना पुल के पास घटी। नेहरू थाने के एसओ संजीत कुमार के मुताबिक करीब पौने छह बजे एक कार में रिस्पना पुल के पास तकनीकी कारणों से आग लग गई थी। उस कार में हल्द्वानी निवासी पांच क्रिकेटर सवार थे। आग लगते ही पांचों क्रिकेटरों ने कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते उनकी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। क्रिकेट कोच दान सिंह कन्याल के मुताबिक पांचों खिलाड़ी देहरादून क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से आयोजित अंडर 23 क्रिकेट मैच खेलने के लिए नैनीताल जिले की तरफ से गए हैं। जब वह रेड लाइट पर रुके तो उनकी कार के पिछले हिस्से में आग लग गई। इसकी जानकारी वहां खड़े एक ठेला चालक ने उन्हें दी। इसके बाद कार में सवार पांचों क्रिकेटर बाहर निकले और तुरंत कार से किट बैग (बेट, ग्लव्स, हेलमेट, पेड रखने वाला बैग) को बाहर निकाला। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
क्रिकेटरों की कार में आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। कार अटल पलेड़िया चला रहा था। उस कार में हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा के प्रदीप देवली, नींव बगडवाल, आकाश और परितोष बैठे थे। ये हल्द्वानी से देहरादून में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने आए थे और एमएलए हॉस्टल में रुके थे। सुबह वह छिद्दरवाला स्थित आयुष एकेडमी में खेलने गए थे और शाम को वापस लौट रहे थे। डीके स्पोर्ट्स अकादमी के संचालक और क्रिकेट कोच दान सिंह कन्याल ने बताया कि खिलाड़ियों की कार रेड लाइट पर रुकी थी।
क्रिकेटरों की कार में आग लगने से सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर बिग्रेड की मदद से आग पर काबू पाया और जली कार को पुलिस लाइन भिजवाया। आग लगने से यातायात भी बाधित रहा और दूसरी साइड से यातायात डायवर्ट करना पड़ा। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कोच कन्याल के मुताबिक, सभी खिलाड़ी सकुशल हैं ।
