देहरादून

प्रेमी जोड़े चलती कार में भिड़े : सड़क पर पथराव, मची अफरा-तफरी,  पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

High-Voltage Drama:लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी जोड़े ने बीच सड़क हंगामा शुरू कर दिया। दोनों की भिड़ंत इस कदर बढ़ी की मौके पर पथराव शुरू हो गया। प्रेमिका ने प्रेमी की स्कॉर्पियो कार के शीशे चकनाचूर कर दिए। इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 21, 2025

In Haldwani, Uttarakhand, a couple created a scene in the middle of the road. The girlfriend also threw stones at her boyfriend's car

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

High-Voltage Drama:लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी जोड़े के कारण सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। ये मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर का है। बताया जा रहा है कि यूएसनगर जिले के रुद्रपुर का निवासी एक प्रेमी जोड़ा करीब दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर प्रेमी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर प्रेमिका को नैनीताल घुमाने ले गया था। लौटते समय चलती गाड़ी में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बड़ा कि वह दोनों गाड़ी के भीतर ही लड़ने लगे थे। उसके बाद उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल के पास गाड़ी रोक हंगामा शुरू कर दिया। दोनों गाड़ी के भीतर जोर-शोर से चीखने-चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग एकत्र हो गए। उसी दौरान प्रेमिका ने पथराव कर प्रेमी की गाड़ी के शीशे चकानाचूर कर दिए। इससे सड़क पर तमाशा शुरू हो गया। काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच प्रेमी जोड़े को शांत कराया। उसके बाद पुलिस ने उनकी कार सीज कर दी। साथ ही शांतिभंग की धाराओं में प्रेमी जोड़े का चालान भी काट दिया। ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद

हंगामा काट रहे प्रेमी जोड़े की कार को पुलिस ने सीज कर दिया। इसके बाद प्रेमी युगल और गाड़ी को पुलिस कोतवाली ले आई, जहां दोनों का शांतिभंग में चालान किया गया। एसएचओ विजय मेहता के मुताबिक गाड़ी को सीज कर दिया है। कोतवाली में खड़े प्रेमी युगल के वाहन के भीतर गिफ्ट, कई प्रकार के चिप्स-नमकीन और शराब की बोतल के साथ ही थर्माकॉल के गिलास भी बरामद हुए। गाड़ी से शराब की बोतल, गिलास आदि बरामद होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं लोग कर रहे थे। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण शांति व्यवस्था भी भंग हुई। बता दें कि उत्तराखंड में लिव-इन पर रहने के लिए यूसीसीसी पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य है।

