प्रेमी जोड़े चलती कार में भिड़े : सड़क पर पथराव, मची अफरा-तफरी,  पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

High-Voltage Drama:लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी जोड़े के कारण सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। ये मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर का है। बताया जा रहा है कि यूएसनगर जिले के रुद्रपुर का निवासी एक प्रेमी जोड़ा करीब दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर प्रेमी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर प्रेमिका को नैनीताल घुमाने ले गया था। लौटते समय चलती गाड़ी में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बड़ा कि वह दोनों गाड़ी के भीतर ही लड़ने लगे थे। उसके बाद उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल के पास गाड़ी रोक हंगामा शुरू कर दिया। दोनों गाड़ी के भीतर जोर-शोर से चीखने-चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग एकत्र हो गए। उसी दौरान प्रेमिका ने पथराव कर प्रेमी की गाड़ी के शीशे चकानाचूर कर दिए। इससे सड़क पर तमाशा शुरू हो गया। काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच प्रेमी जोड़े को शांत कराया। उसके बाद पुलिस ने उनकी कार सीज कर दी। साथ ही शांतिभंग की धाराओं में प्रेमी जोड़े का चालान भी काट दिया। ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।