‘मां दुर्गा की नवरात्रि पर आराधना करते हैं महिषासुर की नहीं’, अखिलेश यादव के GST सवालों पर डिप्टी CM मौर्य ने क्या कहा?

Uttar Pradesh News: 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारत का संस्कृति मंत्रालय रूस के काल्मिकिया में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा (कपिलवस्तु) के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाएगा। भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों को प्रदर्शित करने वाले प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य करेंगे।
डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "रूस के काल्मिकिया जाने का अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास मैं करूंगा। मेरे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है।"
डिप्टी CM मौर्य ने PM मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया के 27 देशों ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 देशों में पहले पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लग चुकी है। इसमें थाईलैंड, मंगोलिया और वियतनाम शामिल हैं। रूस के एक गणराज्य काल्मिकिया जाने का मौका मुझे मिला है। मेरे लिए ये गर्व की बात है।
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के GST को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में पूछे गए सवालों को लेकर डिप्टी CM मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या जो विपक्ष के लोग राजनीति करते हैं वह सकारात्मक राजनीति नहीं है। नवरात्रि में लोग मां दुर्गा की आराधना करते हैं। कोई महिषासुर की आराधना नहीं करता है।
उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पवित्र समय है और GST के जरिए बचत का एक अवसर लोगों के लिए आया है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि PM मोदी ने भी रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बातें कही हैं। सभी को उनकी बातों का स्वागत करना चाहिए। अगर कोई कमी खोजता है, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दें।