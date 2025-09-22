‘मां दुर्गा की नवरात्रि पर आराधना करते हैं महिषासुर की नहीं’, अखिलेश यादव के GST सवालों पर डिप्टी CM मौर्य ने क्या कहा?

डिप्टी CM मौर्य ने PM मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया के 27 देशों ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 देशों में पहले पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लग चुकी है। इसमें थाईलैंड, मंगोलिया और वियतनाम शामिल हैं। रूस के एक गणराज्य काल्मिकिया जाने का मौका मुझे मिला है। मेरे लिए ये गर्व की बात है।