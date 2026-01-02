PCS To IAS: यूपी प्रशासन को बड़ी मजबूती, DOPT ने बढ़ाए 27 IAS पद, PCS से IAS पदोन्नति को मिला बढ़ावा

PCS To IAS Big Boost to UP Administration: उत्तर प्रदेश प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करते हुए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 27 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है। कैडर रिव्यू के बाद प्रदेश में अब IAS अफसरों की कुल स्वीकृत संख्या 683 हो गई है। इसके साथ ही यूपी स्टेट कैडर में भी 9 अतिरिक्त पद बढ़ाए गए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर को राज्य सरकार को औपचारिक आदेश भेज दिए हैं। इस फैसले को उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रशासनिक जिम्मेदारियों के विस्तार और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को देखते हुए लंबे समय से कैडर बढ़ाने की मांग की जा रही थी।