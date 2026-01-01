Ganga Expressway 2026: नए साल पर UP को बड़ी सौगात, मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे जनवरी में होगा शुरू

Ganga Expressway 2026 Mega Project: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी सौगात के साथ होने जा रही है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। 594 किलोमीटर लंबे इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का करीब 99 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है और जनवरी में इसके उद्घाटन की पूरी संभावना जताई जा रही है। योगी सरकार की योजना है कि प्रयागराज माघ मेले से पहले इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया जाए।गंगा एक्सप्रेस वे के शुरू होने से न केवल पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी कम होगी, बल्कि प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी।