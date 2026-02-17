30 साल से मेरठ में रही पाकिस्तानी मां-बेटी, खुफिया हथियार बनकर भेज रही थीं ISI को जानकारी, ऐसे खुला राज

यह मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। एलआईयू और स्पेशल इंटेलिजेंस की टीमें सक्रिय हो गई हैं। पुलिस यह भी देख रही है कि क्या मां-बेटी ने सच में जासूसी की है या नहीं। साथ ही जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या यह शिकायत आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की वजह से की गई है। शहर के बीचों-बीच इतने सालों से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन स्थानीय खुफिया तंत्र को पता नहीं चला। अब इस मामले के सामने आने के बाद कई लोग एलआईयू और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर पूरी जांच होगी और सच सामने लाया जाएगा।