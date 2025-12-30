Yogi Government मिशन शक्ति केंद्रों को करेगी सशक्त, 1600 केंद्रों को स्कूटी और मोबाइल की सौगात

मिशन शक्ति अभियान योगी सरकार की उन प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिसने महिला सुरक्षा को जमीनी स्तर तक मजबूती दी है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सहायता, परामर्श और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं के लिए एक भरोसेमंद मंच बनकर उभरे हैं, जहां वे बिना किसी डर के अपनी समस्या रख सकती हैं। प्रदेश भर में 1600 मिशन शक्ति केंद्र/थानों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन, काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल सपोर्ट और पुनर्वास जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं।