Codeine Syrup सिरप कांड के बाद FSDA सख्त, थोक दवा लाइसेंस और निगरानी प्रणाली मजबूत करने का प्रस्ताव

विशेषज्ञों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि FSDA का यह प्रस्ताव यदि लागू होता है, तो दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। फिलहाल FSDA द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा और आवश्यक नियमावली लागू की जाएगी। FSDA अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कवायद जनहित में की जा रही है। आम जनता को सुरक्षित और वैध दवाएं उपलब्ध कराना शासन और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।