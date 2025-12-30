दुबग्गा भेड़ मौत मामला: सीएम योगी की पहल, 8.70 लाख मुआवजा वितरित, जहरीली घास बनी वजह

प्रशासन की ओर से दुबग्गा और आसपास के इलाकों में पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ा दी गई है। पशु चिकित्सकों की टीमें गांव-गांव जाकर भेड़ों और अन्य पशुओं की जांच कर रही हैं। साथ ही पशुपालकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने पशुओं को खुले और अनजान चारागाहों में चराने से बचें तथा किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित क्षेत्र में उगने वाली घास और चारे की पहचान कराई जाए और यदि कोई विषैली घास पाई जाती है तो उसे तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा पशुपालकों को सुरक्षित चारा उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।