2026 में यूपीवासियों को छुट्टियों की सौगात, 24 सार्वजनिक अवकाश घोषित, कर्मचारियों और छात्रों में खुशी

कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत खास मानी जा रही है। जनवरी माह में नववर्ष के साथ ही मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे प्रमुख पर्व और राष्ट्रीय अवसर शामिल हैं। इससे कर्मचारियों और विद्यार्थियों को नए साल के शुरुआती दिनों में ही अवकाश का लाभ मिलेगा। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत लोगों के लिए यह एक तरह से नए साल का तोहफा माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि वर्ष के शुरुआती महीनों में मिलने वाली छुट्टियां कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती हैं और कार्यक्षमता पर सकारात्मक असर डालती हैं। खासतौर पर लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह मानसिक और शारीरिक रूप से राहत देने वाला होता है।