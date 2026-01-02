2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

लखनऊ

UP Weather Update: ठंड की मार से दहलेगा यूपी! शीतलहर और कोहरे से कांप जाएगी हाड़, Alert जारी

UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। IMD ने पूर्वी यूपी में येलो अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 02, 2026

up weather alert fog cold day warning 70 districts no relief till new year

UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड | Image Source - Pinterest

UP Weather Update Today Live 2 January Ko Kaisa Rahega Mausam: यूपी में ठंड का कहर रुकने वाला नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिलेगा। यूपी के आज कई शहरों में धूप भी दिखाई नहीं देगी। IMD ने पूर्वी यूपी को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ शहरों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। अगर बारिश होती है, तो तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, जिसे राज्य में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक, आज कई जिलों में सुबह-सुबह घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। साथ ही आने वाले दो दिनों में राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल नजर आने वाला है।

इन जिलों में कैसे रहेगा मौसम?

पहले बता दें कि नए साल का पहला दिन कड़ाके की ठंड के साथ हुई। राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि ठंडी हवाओं ने गलन को और बढ़ाया। वहीं कल मथुरा समेत कई जिलों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली, जिसे गलन और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं नोएडा में भी आज पूरे दिन लोगों को कोहरा नजर आएगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं अगर यहां के तापमान की बात करें, तो आज आज यहां न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। साथ ही राजधानी लखनऊ की बात करें, तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, आज कुछ जगहों पर धूप भी खिल सकती है, जो लोगों के लिए राहत साबित होगी।

इन शहरों का भी जानें मौसम?

बात करें गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़,  सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, संभल, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, हाथरस, मथुरा, आगरा, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, जालौन, झांसी, बांदा, इटावा, फिरोजाबाद, हमीरपुर और चित्रकूट की तो शुक्रवार को 300 से 600 मीटर वाला कोहरा नजर आ सकता है। साथ कुछ जिलों में तो जीरो विजिबिलिटी वाला भी कोहरा देखने को मिलेगा।

स्कूल में लटक रहे ताले!

यूपी में ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया था। यूपी के कुछ जिलों में आज स्कूल खुल सकते हैं, तो कुछ जिलों में कक्षा 8वीं तक 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश आ चुके हैं, जो छात्रों के लिए राहत साबित हो रही है। मौसम और ज्यादा खराब होने पर छुट्टियां आगे भी बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक,  वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और रायबरेली में दिन होने के साथ ही सूरज निकलने के आसार भी हैं, जिसे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 07:48 am

Published on:

02 Jan 2026 07:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather Update: ठंड की मार से दहलेगा यूपी! शीतलहर और कोहरे से कांप जाएगी हाड़, Alert जारी

