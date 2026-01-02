UP Weather Update: ठंड की मार से दहलेगा यूपी! शीतलहर और कोहरे से कांप जाएगी हाड़, Alert जारी

पहले बता दें कि नए साल का पहला दिन कड़ाके की ठंड के साथ हुई। राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि ठंडी हवाओं ने गलन को और बढ़ाया। वहीं कल मथुरा समेत कई जिलों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली, जिसे गलन और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं नोएडा में भी आज पूरे दिन लोगों को कोहरा नजर आएगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं अगर यहां के तापमान की बात करें, तो आज आज यहां न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। साथ ही राजधानी लखनऊ की बात करें, तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, आज कुछ जगहों पर धूप भी खिल सकती है, जो लोगों के लिए राहत साबित होगी।