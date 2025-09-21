Patrika LogoSwitch to English

अखिलेश यादव की पोस्ट का सुरेंद्र राजपूत ने किया समर्थन; बोले- PM नरेंद्र मोदी लगातार झूठ…’

UP Politics: कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में युवाओं को ना रोजगार मिला और ना पैसा मिला।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 21, 2025

surendra rajput supported akhilesh yadav post
अखिलेश यादव की पोस्ट का सुरेंद्र राजपूत ने किया समर्थन। फोटो सोर्स- IANS

UP Politics: कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने PM नरेंद्र मोदी पर युवाओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। राजपूत ने कहा कि PM ने ना तो युवाओं को पैसा दिया और ना ही उन्हें रोजगार दिया है। आज लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

'3 गुना किसान का कर्ज और खर्च हो गया'

सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी क्यों करते हैं? उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 करोड़ रोजगार हरसाल देने की बात की थी, लेकिन अब तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ना ही 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में डाले गए। PM ने किसानों की आय भी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया है। 3 गुना किसान का कर्ज और खर्च हो गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कर्नाटक सरकार की ओर से मतदाता सूची से नाम हटाने की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया गया है। जल्द ही "दूध का दूध और पानी का पानी" हो जाएगा।

अखिलेश यादव की पोस्ट का समर्थन

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पोस्ट का समर्थन किया। इसमें उन्होंने मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राजपूत ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से PM नरेंद्र मोदी लगातार "झूठ,छल, कपट और प्रपंच परोस रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाने को लेकर राजपूत ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री की विदेश नीति कमजोर साबित हुई है।

PM मोदी की मां के बारे में अपशब्द बोलने वाले वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

राजपूत ने RJD कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द बोलने वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि BJP को FIR दर्ज करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि BJP प्रधानमंत्री की मां के नाम पर वोट मांग रही है, जो शर्मनाक है। राजपूत ने आरोप लगाया कि जब प्रधानमंत्री की मां के नाम पर बिहार बंद का आह्वान किया गया था, तो BJP कार्यकर्ताओं ने ही कई माताओं और बहनों को गाली दी थी।

Published on:

21 Sept 2025 03:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव की पोस्ट का सुरेंद्र राजपूत ने किया समर्थन; बोले- PM नरेंद्र मोदी लगातार झूठ…’

