अखिलेश यादव की पोस्ट का सुरेंद्र राजपूत ने किया समर्थन; बोले- PM नरेंद्र मोदी लगातार झूठ…’

राजपूत ने RJD कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द बोलने वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि BJP को FIR दर्ज करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि BJP प्रधानमंत्री की मां के नाम पर वोट मांग रही है, जो शर्मनाक है। राजपूत ने आरोप लगाया कि जब प्रधानमंत्री की मां के नाम पर बिहार बंद का आह्वान किया गया था, तो BJP कार्यकर्ताओं ने ही कई माताओं और बहनों को गाली दी थी।