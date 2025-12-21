UP में जनवरी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रमोशन के बाद IAS-IPS तबादले, 2012 बैच बनेगा DIG

Major IAS-IPS Reshuffle Expected in UP After January Promotions: उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक महकमे में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जनवरी महीने में प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद IAS और IPS अधिकारियों के व्यापक तबादले किए जाने की तैयारी है। पुलिस महकमे में यह फेरबदल विशेष रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कई वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था, पुलिसिंग की रणनीति और प्रशासनिक संतुलन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

