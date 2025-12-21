21 दिसंबर 2025,

लखनऊ

UP में जनवरी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रमोशन के बाद IAS-IPS तबादले, 2012 बैच बनेगा DIG

UP Administration: उत्तर प्रदेश में जनवरी महीने में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। प्रमोशन के बाद IAS और IPS अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। पुलिस महकमे में 2001 बैच के IPS ADG, 2008 बैच IG और 2012 बैच के अधिकारी DIG बनाए जाएंगे।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 21, 2025

जनवरी में प्रमोशन के बाद IAS-IPS के तबादले, 2001 बैच ADG तो 2012 बैच बनेंगे DIG

जनवरी में प्रमोशन के बाद IAS-IPS के तबादले, 2001 बैच ADG तो 2012 बैच बनेंगे DIG (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Major IAS-IPS Reshuffle Expected in UP After January Promotions: उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक महकमे में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जनवरी महीने में प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद IAS और IPS अधिकारियों के व्यापक तबादले किए जाने की तैयारी है। पुलिस महकमे में यह फेरबदल विशेष रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कई वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था, पुलिसिंग की रणनीति और प्रशासनिक संतुलन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

प्रमोशन के बाद तबादलों की रूपरेखा

सूत्रों के मुताबिक, शासन स्तर पर पहले प्रमोशन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद तबादलों की सूची जारी की जाएगी। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमोशन के बाद पदनाम बदलने से अधिकारियों की तैनाती में बदलाव अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में कई जिलों के कप्तान, रेंज और जोन स्तर पर जिम्मेदारियां बदल सकती हैं।

2001 बैच के IPS बनेंगे ADG

इस प्रशासनिक कवायद में सबसे बड़ा बदलाव IPS 2001 बैच के अधिकारियों को लेकर होने जा रहा है। इन अधिकारियों को अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। यह पद पुलिस विभाग में नीति-निर्माण, जोनल सुपरविजन और विशेष इकाइयों की कमान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 2001 बैच के अधिकारियों की ADG पद पर पदोन्नति से राज्य पुलिस के शीर्ष स्तर पर अनुभव और प्रशासनिक मजबूती बढ़ने की उम्मीद है।

2008 बैच के IPS बनेंगे IG

इसी क्रम में IPS 2008 बैच के अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। IG स्तर के अधिकारी आमतौर पर रेंज की कमान संभालते हैं और जिलों की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा पुलिस बल के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। 2008 बैच के कई अधिकारी वर्तमान में जिलों या विशेष इकाइयों में उत्कृष्ट कार्य के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे में उनकी पदोन्नति से पुलिस प्रशासन को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

2012 बैच के IPS बनेंगे DIG

सबसे अधिक चर्चा IPS 2012 बैच को लेकर है। इस बैच के अधिकारी अब पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नत होंगे। DIG पद पर पहुंचने के बाद ये अधिकारी रेंज स्तर या विशेष जिम्मेदारियों पर तैनात किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि 2012 बैच के कई अधिकारी वर्तमान में जिलों में SSP या SP के रूप में कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति के बाद जिलों में नए कप्तानों की तैनाती होगी।

DIG बनने वाले संभावित IPS अधिकारी

सूत्रों के अनुसार, 2012 बैच के जिन IPS अधिकारियों के DIG बनने की चर्चा है, उनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं-

  • IPS सोमेन वर्मा – वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर
  • IPS आशीष तिवारी – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर
  • IPS विपिन ताडा – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ
  • IPS अभिषेक यादव – पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत
  • IPS संकल्प शर्मा – पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी
  • IPS राज करन नैय्यर – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर
  • IPS सुशील चंद्रभान – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ
  • IPS यमुना प्रसाद – डीसीपी, नोएडा
  • IPS हेमराज मीना – डीजीपी कार्यालय
  • IPS संतोष कुमार मिश्रा – डीजीपी कार्यालय

इन अधिकारियों को DIG बनने के बाद नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई जिलों और इकाइयों में नेतृत्व परिवर्तन होगा।

जिलों में बदलेगी कप्तानी

2012 बैच के अधिकारियों के प्रमोशन के बाद जिन जिलों में वे वर्तमान में तैनात हैं, वहां नए SP और SSP की नियुक्ति की जाएगी। इससे विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के जिलों में कानून-व्यवस्था की नई रणनीति लागू होने की उम्मीद है। सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जैसे संवेदनशील जिलों में नए पुलिस कप्तानों की तैनाती को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।

STF और कमिश्नरेट सिस्टम पर असर

इस फेरबदल का असर केवल जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और कमिश्नरेट सिस्टम पर भी पड़ेगा। SSP STF के पद पर तैनात अधिकारी के प्रमोशन के बाद STF की कमान में बदलाव संभव है। वहीं नोएडा जैसे कमिश्नरेट क्षेत्र में DIG और IG स्तर के अधिकारियों की नई तैनाती से पुलिसिंग मॉडल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

IAS तबादलों की भी तैयारी

पुलिस के साथ-साथ IAS अधिकारियों के तबादलों की भी तैयारी की जा रही है। प्रमोशन और वार्षिक मूल्यांकन के बाद कई जिलों के जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और सचिव स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती मिल सकती है। माना जा रहा है कि शासन विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था और आगामी प्रशासनिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल करेगा।

शासन का फोकस: स्थिरता और परिणाम

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस बार तबादलों में केवल रूटीन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि कार्य प्रदर्शन, क्षेत्रीय अनुभव और प्रशासनिक संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन अधिकारियों ने अपने वर्तमान पद पर बेहतर परिणाम दिए हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

पुलिस महकमे में उम्मीद और हलचल

प्रमोशन और तबादलों की खबर से पुलिस महकमे में हलचल तेज है। कई अधिकारी नई जिम्मेदारियों की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं कुछ जिलों में नए कप्तान को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक यह पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

