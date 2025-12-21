योगी बोले – जहां मुस्लिम वोटर अधिक… वहां हिंदू वोटर्स के बूथ बदलवाओ

तरुण चुघ ने कहा कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे SIR में जुट जाएं। यह 'चुनावी खुजली' मिटाने का सही समय है। SIR का असर 20 साल तक रहेगा; जो अब पूरा करेगा, वह लंबे समय तक विधायक/सांसद बनेगा। यदि चुनाव नहीं लड़ना, तो सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पहले बता दें, लेकिन पार्टी के साथ धोखा न करें। अभी नाम जुड़वाने का समय है; बाद में फॉर्म-6 में औपचारिकताएं ज्यादा होंगी। चार दिनों में पूरी ताकत लगाएं। 100-500 वोटों से जीती सीटों पर फोकस करें, वरना हार तय। वोटर्स के नाम कटने से जीत मुश्किल।