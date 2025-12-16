16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

अपनों ने ठुकराया, योगी सरकार ने अपनाया, बिटिया ने जज बनकर सपने को किया साकार

One Stop Centre : अपनों की उपेक्षाओं का शिकार महिलाओं को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वन स्टॉप सेंटर का साथ मिला तो उन्होंने अपने सपनों को नई ऊंचाइयां दीं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 16, 2025

वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग, PC- IANS

लखनऊ : अपनों की उपेक्षाओं का शिकार महिलाओं को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वन स्टॉप सेंटर का साथ मिला तो उन्होंने अपने सपनों को नई ऊंचाइयां दीं। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, और यह राह समाज से उपेक्षित महिलाओं को योगी सरकार का वन स्टॉप सेंटर दिखा रहा है, जहां लाखों की संख्या में महिलाएं न केवल अपने सपनों को पंख दे रही हैं बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं। इसके साथ ही यह महिलाओं की आधी आबादी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं जिन्होंने अपनों से उपेक्षित होकर वन स्टॉप सेंटर का सहारा लिया और अपनी लगन से बिहार में पीसीएस जे की परीक्षा में सफलता हासिल कर सबको चौंका दिया।

महिला कल्याण विभाग की डायरेक्टर संदीप कौर ने बताया कि डबल इंजन की सरकार की ओर से प्रदेश भर में अपनों से उपेक्षित और जरूरतमंद महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वन स्टॉप सेंटर द्वारा हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश भर में 94 वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां पिछले साढ़े आठ वर्षों में 2.39 लाख महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के साथ आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया गया।

महिलाओं को दी जाती है ट्रेनिंग

सेंटर में इन महिलाओं को न केवल न्याय दिलाया जा रहा है बल्कि उनकी ट्रामा काउंसिलिंग भी कराई जा रही है। इस दौरान उनके सामान्य होने पर उन्हें योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कोर्सों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में इन सभी को कौशल विकास मिशन से जोड़ा जा रहा है।

ट्रेनिंग के बाद महिलाएं कर रही कमाई

डायरेक्टर ने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत लाखों की संख्या में महिलाओं और बेटियों को होटल मैनेजमेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई समेत विभिन्न प्रकार के कोर्सेज की ट्रेनिंग दी गई है। वर्तमान में ट्रेनिंग पूरी कर लाखों की संख्या में महिलाएं प्रति माह 15 से 20 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि कई बड़ी बहुप्रतिष्ठित कंपनियों जैसे लेक्मे सैलून, स्टारबक्स और फाइव स्टार होटल्स द्वारा भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी का नतीजा है कि कई महिलाएं और बेटियां वर्तमान में कई फाइव स्टार होटल्स, स्टारबक्स कॉफी हाउस और लेक्मे सैलून में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान में लखनऊ में एक बेटी फाइव स्टार होटल में सुपरवाइजर की सेवा दे रही है।

राज्यपाल ने कर्मचारियों को किया था सम्मानित

योगी सरकार के वन स्टॉप सेंटर में बेटियों और महिलाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि लखनऊ की एक बेटी ने बिहार में पीसीएस-जे की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके अलावा, एक बेटी ने हाल ही में आयुष विभाग के होम्योपैथिक विंग में मेडिकल ऑफिसर के पद पर ज्वाइन किया है। योगी सरकार द्वारा संचालित लखनऊ के वन स्टॉप सेंटर को पूरे देश में अच्छे कार्य के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पिछले वर्ष 8 मार्च को राज्यपाल द्वारा लखनऊ के वन स्टॉप सेंटर को सम्मानित किया गया।

ये भी पढ़ें

मासूम बच्चियों की गुहार ‘हेलो डीएम सर, यह तार हटवा दीजिए हमें बहुत परेशानी हो रही…’
सम्भल
Sambhal DM

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 09:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अपनों ने ठुकराया, योगी सरकार ने अपनाया, बिटिया ने जज बनकर सपने को किया साकार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मां-बाप के झगड़ों से टूटा 20 साल का बेटा, अलीगंज थाने के गेट पर खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग; मचा हड़कंप

lucknow aliagnj police station youth self immolation family dispute news
लखनऊ

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भव्य लोकार्पण

लखनऊ

यूपी BJP अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी का मास्टर प्लान तैयार! 2027 को लेकर इन योजनाओं पर करेंगे काम

लखनऊ

BJP New President: कितने पढ़े-लिखे हैं उत्तर प्रदेश के नए BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ?

BJP New President, pankaj chaudhary up bjp, pankaj chaudhary education
शिक्षा

कौन है पंकज चौधरी की बेटी ‘श्रुति चौधरी’? पिता के अध्यक्ष बनने पर दिया ये बयान

पंकज चौधरी की बेटी 'श्रुति चौधरी'
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.