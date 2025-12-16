अपनों ने ठुकराया, योगी सरकार ने अपनाया, बिटिया ने जज बनकर सपने को किया साकार

लखनऊ : अपनों की उपेक्षाओं का शिकार महिलाओं को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वन स्टॉप सेंटर का साथ मिला तो उन्होंने अपने सपनों को नई ऊंचाइयां दीं। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, और यह राह समाज से उपेक्षित महिलाओं को योगी सरकार का वन स्टॉप सेंटर दिखा रहा है, जहां लाखों की संख्या में महिलाएं न केवल अपने सपनों को पंख दे रही हैं बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं। इसके साथ ही यह महिलाओं की आधी आबादी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं जिन्होंने अपनों से उपेक्षित होकर वन स्टॉप सेंटर का सहारा लिया और अपनी लगन से बिहार में पीसीएस जे की परीक्षा में सफलता हासिल कर सबको चौंका दिया।