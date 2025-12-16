मासूम बच्चियों की गुहार ‘हेलो डीएम सर, यह तार हटवा दीजिए हमें बहुत परेशानी हो रही…’

संभल में बच्ची ने डीएम से लगाई गुहार, PC- X
Sambhal Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें संभल की एक छोटी बच्ची मासूम अंदाज में अपना पता बताते हुए जिलाधिकारी (DM) डॉ. राजेन्द्र पेन्सिया से शिकायत करती दिख रही है। बच्ची कहती है कि 'हेलो DM संबल सर, हमारे यह तार हटवा दो। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। न तो हम सही से खेल पाते हैं और न ही ऊपर मकान बनवा पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। गुलडेरा रोड, चंदौसी में मेरा घर है। डीएम डॉ. राजेन्द्र पेन्सिया जी प्लीज हमारा यह तार हटवाने की कृपा करें।'
बच्ची की सादगी और इतनी मासूमियत से कही गई बात ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया। यह वीडियो एक्स पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने जिला मजिस्ट्रेट से तुरंत तार हटवाने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग बच्ची की समझदारी और हिम्मत की जमकर सराहना कर रहे हैं। अब अगर प्रशासन इस पर ध्यान देता है तो यह आम जनता की समस्याओं को सुनने का अच्छा जरिया बन सकता है। अब यह सवाल है की जिला प्रशासन इस मासूम फरियाद पर कब और क्या कार्रवाई करती है।
बच्चियों की मां पुष्पा राणा ने बताया कि उनके घर के ऊपर से 15 साल से 11 हजार की लाइन गुजर रही है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उनकी बेटियों ने जिलाधिकारी संभल से वीडियो जारी कर बिजली के तार कटवाने की गुहार लगाई है। चाचा लवकुश राणा ने बताया कि आज सुबह बिजली विभाग के लोग उनके घर पर पहुंचे थे और तार कटवाने का भरोसा दिलाया, लेकिन अभी तक तार लगे हुए हैं।
संभल में इस समय जिलाधिकारी के पद पर डॉ. राजेन्द्र पेन्सिया हैं। डॉ. राजेन्द्र पेन्सिया पिछले साल जुलाई में उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि स्कूल के अध्यापक ड्यूटी के दौरान मोबाइल देखने में व्यस्त हैं। जांच में एक जब एक टीचर के मोबाइल की हिस्ट्री चेक की गई, तो पता चला कि अपनी करीब साढ़े पांच घंटे की ड्यूटी में उन्होंने ढाई घंटे फोन चलाया। इसमें करीब एक घंटे का समय टीचर ने कैंडी क्रश गेम खेलने में बिताया।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग