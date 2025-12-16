तीन प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वाले फर्जी IAS मामले में एक और खुलासा, पुलिस ने बोर्ड और यूनिवर्सिटी से मांगी रिपोर्ट

ठगी के एक मामले में बिहार के मोकामा निवासी व्यापारी मुकुंद माधव से बरामद 99.09 लाख रुपये आयकर विभाग ने सोमवार को स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में जमा करा दिए। व्यापारी इस रकम का स्रोत बताने में असफल रहा। पुलिस ने 7 नवंबर को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस में सवार होने से पहले उसे पकड़ा था। यह रकम ललित किशोर ने 2 करोड़ की ठगी में частично लौटाई थी।पुलिस जांच में आरोपी का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश तक फैला पाया गया है। कई पीड़ितों से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं।