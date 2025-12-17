Vishal Nishad: दिहाड़ी मजदूर का बेटा खेलेगा IPL , पंजाब किंग्स ने 30 लाख में खरीदा…गांव में खुशी की लहर

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, विशाल निषाद
IPL ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने गोरखपुर के विशाल निषाद जो कि राइट आर्म स्पिन गेंदबाज को 30 लाख रुपए में खरीदा। बता दें कि विशाल काफी गरीब परिवार से हैं। बेटे की इस बड़ी सफलता से उत्साहित परिजनों का कहना है बेटे की मेहनत और प्रभु का कृपा ही मुख्य है। जैसे ही विशाल के चयन की खबर गांव फैली लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया में बनाए गए वीडियो में विशाल ने कहा पंजाब किंग्स मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए 'थैंक यू'।
राजघाट थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद, लहसड़ी गांव के रहने वाले विशाल निषाद अपने पिता उमेश निषाद के साथ दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, मां सुनीता देवी गृहणी है। विशाल स्पिन गेंदबाज है और अपने प्रतिभा के बलबूते यह मुकाम हासिल किए है। सीमित आय होने के बावजूद पिता ने क्रिकेट अकादमी की फीस और अन्य खर्चों की पूरी जिम्मेदारी निभाई। माता-पिता ने हर कदम पर बेटे का हौसला बढ़ाया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
विशाल को हाल ही में संपन्न हुई यूपी-20 लीग में गोरखपुर लायंस के लिए चुना गया था। वहां उन्होंने नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी का विकेट लिया। तभी से लग रहा था कि आईपीएल में विशाल पर बोली रहेगी। विशाल इस समय संस्कृति क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहां पर उन्हें कोच कल्याण सिंह का मार्गदर्शन मिल रहा है। कोच ने बताया-विशाल में आगे चलकर बड़ा खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है और वह आने वाले समय में पंजाब किंग्स के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
