Vishal Nishad: दिहाड़ी मजदूर का बेटा खेलेगा IPL , पंजाब किंग्स ने 30 लाख में खरीदा…गांव में खुशी की लहर

IPL ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने गोरखपुर के विशाल निषाद जो कि राइट आर्म स्पिन गेंदबाज को 30 लाख रुपए में खरीदा। बता दें कि विशाल काफी गरीब परिवार से हैं। बेटे की इस बड़ी सफलता से उत्साहित परिजनों का कहना है बेटे की मेहनत और प्रभु का कृपा ही मुख्य है। जैसे ही विशाल के चयन की खबर गांव फैली लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया में बनाए गए वीडियो में विशाल ने कहा पंजाब किंग्स मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए 'थैंक यू'।