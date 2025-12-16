कुर्सी को लेकर रेस्टोरेंट में युवक पर हमला, रॉड से मारकर सर फोड़ा…जान से मारने की धमकी देकर फरार

फोटो सोर्स: पत्रिका, युवक पर जानलेवा हमला
गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौका विहार स्थित एक रेस्टोरेंट में कुर्सी को लेकर जमकर मारपीट हुई, मनबढ़ युवकों ने रॉड और डंडों से हमला कर पीड़ित को मारकर सर फोड दिया। घटना सोमवार की रात का है इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर रामगढ़ताल थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।
जानकारी के मुताबिक महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के महदेवा निवासी शिवम चौरसिया ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 दिसंबर की रात करीब एक बजे वह अपने भाई हेमंत के साथ नौका विहार स्थित एक रेस्टोरेंट में गए थे। दोनों कुर्सी पर बैठे थे, तभी वैभव नाम का एक युवक वहां आया और कुर्सी छोड़ने को कहा, जब दोनों ने मना किया तो आरोपी धमकी देते हुए बाहर आया।
इसके बाद वैभव अपने साथी आनंद राजपूत के साथ रॉड और डंडा लेकर वापस आया और जान से मारने की नीयत से शिवम पर हमला कर दिया। शिवम ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसके सिर पर रॉड और डंडे से वार किया, जिससे उनका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़े। जब भीड़ उनकी और आने लगी तो आता देख वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।
घायल शिवम का भाई उसे तत्काल अस्पताल लेकर गया, और प्राथमिक इलाज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर वैभव और आनंद राजपूत के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष रामगढ़ ताल नितिन रघुनाथ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
