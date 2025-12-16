BRD Medical College: गाने की फरमाइश के दौरान जूनियर डॉक्टर भिड़े…एक दूसरे को अदरक की तरह जम कर कूटे

इसी दौरान डीजे पर डांस को लेकर जूनियर डॉक्टरों के दो गुटों में मारपीट हो गई। मेडिसिन और सर्जरी विभाग के जूनियर डॉक्टरों के बीच हुए इस विवाद में दो डॉक्टर घायल हो गए। इसी बीच किसी ने हंगामे की सूचना पुलिस को दे दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां विवाद को काबू में की, घायल दोनों डॉक्टरों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी गुलहरिया विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है।