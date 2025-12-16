BRD Medical College: गाने की फरमाइश के दौरान जूनियर डॉक्टर भिड़े…एक दूसरे को अदरक की तरह जम कर कूटे

फोटो सोर्स: पत्रिका, जूनियर डॉक्टरों में मारपीट
मरीजों का चिकित्सीय इलाज करने वाले मेडिकल कालेज के जूनियर डॉक्टर एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान खुद ही मरीज बन बैठे और इलाज के लिए वहां भर्ती होना पड़ा। घटना रविवार देर रात की है जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लेज-2025 चल रहा था।
इसी दौरान डीजे पर डांस को लेकर जूनियर डॉक्टरों के दो गुटों में मारपीट हो गई। मेडिसिन और सर्जरी विभाग के जूनियर डॉक्टरों के बीच हुए इस विवाद में दो डॉक्टर घायल हो गए। इसी बीच किसी ने हंगामे की सूचना पुलिस को दे दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां विवाद को काबू में की, घायल दोनों डॉक्टरों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी गुलहरिया विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार रविवार शाम मेडिकल कॉलेज परिसर में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम देर रात तक चला, जिसमें विभिन्न विभागों के जूनियर डॉक्टर शामिल हुए। रात करीब तीन बजे डीजे पर डांस के दौरान धक्का लगने की बात को लेकर पहले कहासुनी हुई।
कुछ ही देर में मेडिसिन और सर्जरी विभाग के डॉक्टरों के बीच नोकझोंक बढ़ गई और लात-घूंसे चलने लगे, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं थमा।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को अलग किया। पुलिस की मौजूदगी में कार्यक्रम को तत्काल बंद करा दिया गया। मारपीट में घायल दोनों जूनियर डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर उपचार कराया गया। इलाज के बाद दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है।घटना के बाद सोमवार सुबह एक पक्ष की ओर से गुलरिहा थाने में तहरीर दी गई।
