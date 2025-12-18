नहीं पालूंगी बेवफा पति की औलाद,मां ने नवजात को दूध पिलाने से किया इंकार…बोली, फेंक दो कूड़ेदान में, नहीं रहा गया कोई रिश्ता

फोटो डोर्स: पत्रिका, जिला अस्पताल
गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला आया है यहां एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसे पालने से इंकार कर दिया, मामला 17 दिसंबर का है यहां जिला अस्पताल में अपने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद अपने पास रखने से मना कर दिया और स्टाफ नर्स से कहा कि मैं इसे नहीं पाल सकती क्योंकि इसका बाप मुझसे अलग हो गया है। जब वह ही अलग हो गया तब बच्चे से क्या मतलब।
महिला की बात सुन कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, सभी ने उसे समझाने की कोशिश किए लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। महिला ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं, यह मेरे बेवफा पति का बेटा है। यह उसकी अमानत है। इसको मैंने जन्म जरूर दिया है, लेकिन जब वह ही मुझसे दूर चला गया तो मैं इसे कैसे पालूं।
महिला को समझाने की कोशिश की गई तो उसने कहा कि आप चाहे तो इसे कहीं अनाथालय में दे सकते हैं या किसी कूड़ेदान में डाल दें। मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं यह सुनते ही डॉक्टर सहित स्टाफ के लोग हैरान रह गए। जैसे ही मामला SIC जय कुमार तक पहुंचा तो वह भी महिला से मिलने वार्ड में आए और समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला बच्चे को अपने पास रखने को तैयार नहीं थी।बात इतनी ही नहीं बल्कि नवजात को मां का दूध पिलाने से भी इंकार कर दिया।
मामला बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने चाइल्ड केयर को भी सूचना दिया। दो दिन तक न्यू बर्न वार्ड में रखने के बाद नवजात की हालत में सुधार हुआ। इस दौरान बच्चे को वार्ड में मौजूद अन्य महिलाओं द्वारा दूध पिलाया गया लेकिन उसकी मां उसे दूध पिलाने को तैयार नहीं थी पर बुधवार को अचानक उसका ममत्व जगा और वह रोते हुए अपने बच्चे को गोद में छुपा ली।
