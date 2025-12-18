यमुना एक्सप्रेस-वे हादसा: अपनों की तलाश में भटक रहे परिजन, पिता के लिए 6 साल के बेटे ने दिया ब्लड सैंपल

उत्तर प्रदेश के मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए खतरनाक हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हमीरपुर का रहने वाला परिवार भी अपनों की तलाश में भटक रहा है। देवेंद्र हमीरपुर के सरीला तहसील का रहने वाला है। जो दिल्ली में मजदूरी करता था। दुर्घटनाग्रस्त बस से दिल्ली जा रहा था। देवेंद्र के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौके पर उनके पिता ब्रजभान को बेटे के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने डीएनए सैंपल दिया है।